Ilva | Emiliano | nuovo governo ci ascolti

Primo Maggio a Taranto - Michele Emiliano rilancia sull Ilva e attacca Calenda 'Un ministro scaduto' : Taranto - 'Mi auguro che qualcuno fra quelli che devono formare il nuovo governo in questo Paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano. Tenere la nostra comunità divisa tra ...

Ilva : Calenda - M5S e Emiliano dicono cose assurde : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla vicenda Ilva “dicono cose assurde. Capisco un cittadino di Taranto che vuole chiuderla, lo accetto. Quello che non si può dire come fa il Movimento 5 Stelle che si può fare un’Università per il Turismo o come dice Emiliano che vuole mandare tutto l’impianto a gas, cosa che non esiste da nessuna parte. Uno si deve ...

Carlo Calenda attacca Michele Emiliano : "Sull'Ilva fa venire i brividi - usa lo stile dei 5 stelle" : Duro attacco di Carlo Calenda a Michele Emiliano. Il ministro dello Sviluppo Economico afferma su Twitter che il presidente della Regione Puglia sull'Ilva di Taranto "scrive cose gravissime senza alcun riscontro, vuole piena occupazione ma con tecnologie inapplicabili. Puro stile 5 stelle: slogan più incompetenza più fuga dalla realtà e dalla responsabilità. Pensare che chi parla è un magistrato in aspettativa ...

Emiliano contestato : il gas di Tap per Ilva. IL VIDEO : Nel resto del mondo il gas lo cercano e lo ottengono. La Regione Puglia desidera realizzare quel gasdotto. Se saremo in grado di spostarlo in una zona meno pericolosa, questo consentirà di ottenere ...