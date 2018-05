Il tracollo M5s in Friuli In 2 mesi persi 17 punti

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) Lo spazio di manovra per Luigi Di Maio si fa sempre più stretto. Il leader M5s è prigioniero dei suoi stessi veti, ma anche delle manovre degli avversari. La reazione, in casa grillina, è veemente.Anche perché ora sul sentiero più ambito per il giovane capo politico dei grillini, quello che porta a Palazzo Chigi, ci si è messo pure un risultato elettorale peggiore di ogni previsione. La vittoria inera improbabile, ma che il Movimento perdesse 17, per lo stato maggiore pentastellato è una botta difficile da gestire. Dopo la sconfitta elettorale nel Molise, la propaganda grillina aveva almeno potuto giocare la carta, un po' artificiosa ma efficace, di scomporre i voti delle coalizioni avversarie e dimostrare di aver preso più voti degli altri partiti. Ma domenica insolo il 7 per cento degli elettori ha scelto M5s. Nella stessa regione, alle politiche del 4 marzo, ...