Il Segreto | anticipazioni spagnole | Nazaria ' tradisce' Mauricio | ecco con chi

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 2 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 2 maggio 2018: I cugini Onesimo e Hipolito si cimentano nella produzione di vino… Prudencio, ottenuto il consenso di Donna Francisca, fa andare in scena la trappola per screditare Julieta agli occhi dei paesani rivoltosi… Mauricio Godoy sorprende i poveri del paese intenti a rubare la frutta dai terreni della Montenegro. Proprio come previsto da Prudencio e dalla stessa Francisca, ora ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Julieta sospetta di un operaio : Julieta è intenzionata ad aiutare una sua amica del paese in cui abitava prima di arrivare a Puente Viejo. Ancora una volta spoiler spagnoli sulla soap Il Segreto mostrano la Uriarte scontrarsi con donna Francisca. Il motivo? La nipote di Consuelo (Julieta) ha tutta l’intenzione di dare entro breve tempo una casa a Rosa, casa dove l’amica abiterà insieme alle sue tre ragazze. Non è però tutto, la sfortunata madre di Ana, inizierà a ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Prudencio bacia Nazaria : anticipazioni spagnole Il Segreto: Prudencio bacia Nazaria, dietro c’è Donna Francisca Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Prudencio bacia Nazaria. Si tratta di un episodio che in Spagna ha lasciato senza parole i telespettatori. Stiamo parlando, infatti, di due personaggi che non si sono mai avvicinati. Eppure a Puente Viejo sappiamo bene che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Prudencio bacia ...

Anticipazioni Il Segreto 30 aprile : Beatriz fuori di testa - ecco con chi litiga Video : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni su Il Segreto [Video], la telenovela iberica che martedì prossimo si concedera' un'altra pausa. Mediaset, in occasione della Festa del 1 Maggio ha deciso di sospendere la programmazione di tutte le soap di Canale 5 e rimandare la messa in onda il giorno successivo. Cosa accadra' nella puntata di domani lunedì 30 aprile 2018? Gli spoiler ci rivelano che Beatriz avra' un'accesa lite, con chi? Nei ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : il nuovo amore di Severo : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: il ritrovamento di Carmelito Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani. Amori, passioni, intrighi, inganni e vendette sono all’ordine del giorno a Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Severo troverà un nuovo amore. Candela morirà per salvare il figlio Carmelito rapito da Venancia, la sua ex suocera. Severo prometterà a Candela ormai agonizzante ...

Il Segreto anticipazioni : cosa accadrà nella prima settimana di maggio : Beatriz decide di abbandonare Puente Viejo, ma Aquilino non digerisce la decisione e dopo averla insultata la trascina in un capanno...

Il Segreto - anticipazioni : Donna Francisca vuole separare Saul e Julieta : Il Segreto La nuova linea narrativa de Il Segreto entra nel vivo. Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5 Donna Francisca, saputo da un gelosissimo Prudencio della relazione tra Saul e Julieta, deciderà di fare il possibile per separarli. La Donna metterà lui a capo del progetto che fu di Tristan, prendendo di mira l’umile Donna che ama proprio come fece con Pepa. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: ...

Il Segreto - anticipazioni al 5 maggio : Beatriz Dos Casas in grave pericolo Video : Gli spoiler degli episodi de Il Segreto [Video] che verranno trasmessi la prossima settimana ci svelano che all'interno della famiglia Dos Casas ci saranno dei momenti di tensione. Nello specifico, Beatriz avra' un'accesa discussione col padre e Camila che la portera' ad allontanarsi da loro. L'ex fidanzata di Matias rimasta da sola chiedera' appoggio al perfido Aquilino. Ovviamente Hernando e la Valdesalce faranno di tutto per ricucire i ...

Il Segreto - anticipazioni : Donna Francisca vuole separare Saul e Julieta : Il Segreto La nuova linea narrativa de Il Segreto entra nel vivo. Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5 Donna Francisca, saputo da un gelosissimo Prudencio della relazione tra Saul e Julieta, deciderà di fare il possibile per separarli. La Donna metterà lui a capo del progetto che fu di Tristan, prendendo di mira l’umile Donna che ama proprio come fece con Pepa. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: ...

Il Segreto - anticipazioni al 5 maggio : Beatriz Dos Casas in grave pericolo : Gli spoiler degli episodi de "Il Segreto" che verranno trasmessi la prossima settimana ci svelano che all'interno della famiglia Dos Casas ci saranno dei momenti di tensione. Nello specifico, Beatriz avrà un'accesa discussione col padre e Camila che la porterà ad allontanarsi da loro. L'ex fidanzata di Matias rimasta da sola chiederà appoggio al perfido Aquilino. Ovviamente Hernando e la Valdesalce faranno di tutto per ricucire i rapporti con la ...

Il Segreto - anticipazioni 30 aprile-5 maggio : Beatriz violentata? : Il Segreto, trame prossima settimana: Matias salva Beatriz Martedì 1 maggio Il Segreto non andrà in onda. Le anticipazioni de Il Segreto dal 30 aprile al 5 maggio svelano che la protagonista sarà Beatriz. Julieta, dopo l’incendio in cui ha perso la vita la figlia Ana, non sa più di chi fidarsi e allontana Saul perchè sospetta che ci sia anche lui dietro la tragedia che le ha distrutto la vita. Poi, però, capisce che non è così e i due ...

Il Segreto/ Anticipazioni : Hipolito preoccupato per Dolores - perderà il lume della ragione? (28 aprile) : Il Segreto, Anticipazioni e trame di sabato 28 aprile 2018: Hipolito sempre più preoccupato per Dolores, perderà il lume della ragione dopo la richiesta di Pedro?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 04:00:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 28 e lunedì 30 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 28 e lunedì 30 aprile 2018: Hernando e Camila devono affrontare le voci che girano a Puente Viejo riguardo alla storia tra Beatriz e Aquilino… Julieta è sicura di poter calmare gli animi dei poveri del paese, chiedendo a Saul di convincere Donna Francisca a donare loro la frutta che, altrimenti, marcirebbe di certo. Adela e Candela si preoccupano per l’ingenuità della ...

IL Segreto / Anticipazioni prossima puntata - 28 aprile : nuovi problemi per Hernando e Camila : Il SEGRETO / Anticipazioni puntata serale di venerdì 27 aprile 2018: Dolores dopo avere ricevuto la richiesta di divorzio da Pedro nasconde ad Hipolito la sofferenza ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:07:00 GMT)