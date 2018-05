Il Real Madrid fa 2-2 con il Bayern e vola ancora in finale di Champions

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) Ildi Zinedine Zidane si conferma famelico inLeague ed ottiene la terzaconsecutiva nella massima competizione per club. I blancos, dopo aver vinto per 2-1 la sfida di andata contro ilMonaco, hanno pareggiato per 2-2 il ritorno al Santiago Bernabeu. I quattro gol della partita portano la firma di Karim Benzema, autore di una doppietta, di Kimmich e dell'ex James Rodriguez invece le reti siglate dal. La partita è stata in totale equilibrio, ricca di emozioni, di occasioni da rete e di episodi dubbi. Ilha reclamato per due calci di rigore non concessi dall'arbitro turco Cakir, con uno che sembrava netto per fallo di mano di Marcelo sul finire di primo tempo. Il, invece, ha protestato per un contatto Hummels-Benzema considerato invece regolare dal direttore di gara. Ilil prossimo 26 maggio si giocherà ladi ...