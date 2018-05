Il Pro Messina intollerando scrive il proprio nome nell' Albo D' Oro della SuperCoppa

C5 - SuperCoppa 17-18 : La partita Real Taormina-Pro Messina Intollerando : 3-8 : Sabato 28 Aprile 2018 con fischio d'inizio alle ore 17.00 in campo per la Super Coppa Provinciale edizione 2017-18 i due vincitori dei Gironi A , Pro Messina Intorellando, e B , Real Taormina, . Ad ...

Messina - concorso truccato all'Università - cinque Professori condannati : La seconda sezione penale del tribunale di Messina ha inflitto cinque condanne e un'assoluzione in primo grado per il processo su un presunto concorso pilotato per ricercatore alla facoltà di Farmacia ...

Virtus Divino Amore calcio (Juniores Prov.) : Messina - secondo posto possibile : Roma – La Juniores provinciale della Virtus Divino Amore ha fatto festa nel giorno del 25 aprile. Il turno infrasettimanale ha sorriso alla squadra di mister Paolo Lattanzio che si è imposta per 2-1 sul campo del Casal Bernocchi. Tra i protagonisti dell’incontro c’è stato il difensore centrale classe 2000 Christian Messina, autore del gol del momentaneo 1-1. “Una vittoria importante su un campo non semplice. Nel primo tempo siamo ...

Elezioni Messina - la Proposta di Sciacca : 'Un polo multifunzionale in Fiera' : ... un grande "polo multifunzionale" affacciato sul mare: il progetto di Gaetano Sciacca per riqualificare la Fiera Un grande "polo multifunzionale" in pieno centro, con un'arena per spettacoli teatrali ...

C5 -Spareggio-Promozione : La gara Spadaforese - Pro Messina Intollerando : 2-3. : Sabato 21 Aprile 2018 con fischio d'inizio alle ore 15.00 sul neutro di Villafranca, lo spareggio-promozione del campionato di Serie D di calcio a 5 maschile del Comitato di Messina. Di fronte ...

Messina : “U cicuniaru - raccolta delle erbe spontanee e non” - un convegno all’Enoteca Provinciale : Il 21 aprile si è svolta nella sede dell’Enoteca Provincial di Messina, la mostra convegno “U cicuniaru, la raccolta delle erbe spontanee e non”. L’iniziativa, che ha registrato una ampia affluenza di pubblico, è stata articolata su due fronti: mostra e convegno. All’ingresso della struttura è stata allestita dalla Biblioteca Regionale Universitaria la mostra delle pubblicazioni, anche storiche, inerenti il settore. Nelle due sale dell’Enoteca, ...

In Provincia di Trapani sono state arrestate 22 persone ritenute legate al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro : Nella notte tra mercoledì e giovedì, carabinieri, polizia e Direzione investigativa antimafia hanno avviato una serie di fermi su indicazione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di 22 persone, presunte affiliate alle famiglie mafiose di Partanna, Campobello di The post In provincia di Trapani sono state arrestate 22 persone ritenute legate al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro appeared first on Il Post.

La Filcams-Cgil sulla chiusura di Unieuro a Messina : 'Proseguiamo l'iniziativa - per il mantenimento dell'attività commerciale' : A posti di lavoro che mancano si aggiungono altri posti che vengono persi e per questo chiediamo alle istituzioni e alla politica di avviare un'interlocuzione con l'Azienda per nuovi spazi ...

Messina - a 80 anni viene reintegrato al lavoro : “Sono Pronto a tornare” : Era il 2 giugno 1993 quando Eduardo Saija veniva sospeso dal lavoro per un procedimento penale a suo carico. Ora, a 80 anni compiuti, il funzionario della Motorizzazione civile di Messina è pronto a rientrare in servizio. E’ stato reintegrato con una sentenza della Corte d’appello, Sezione lavoro, che ha applicato la cosiddetta “Legge Carnevale“. “Ho già espresso la mia volontà con una lettera in cui affermo che sono ...

Combattere i disastri petroliferi attraverso i batteri marini naturali : straordinario studio dell’Università di Messina apre nuove Prospettive per tutelare l’ambiente : Sono stati sviluppati molti prodotti fisici e chimici per rimuovere gli idrocarburi inquinanti dagli ambienti marini, ma spesso queste tecniche non sono in grado di rimuoverli completamente. In mare, la degradazione degli idrocarburi del petrolio è realizzata soprattutto da microrganismi, come batteri e funghi. È stato ben documentato che l’aggiunta di azoto e fosforo aumenta significativamente la crescita di questi batteri, con la conseguente ...

Mafia - l’Espresso : “Messina Denaro latitante in Toscana e Protetto dalla ‘ndrangheta. Ecco chi lo ha incontrato” : “Ho incontrato Matteo Messina Denaro. L’ho conosciuto al porto di Palermo, poi avevamo un altro appuntamento in Toscana, dove è protetto da uomini della ‘ndrangheta”. È quanto ha rivelato a l’Espresso un toscano di 45 anni: un soggetto con qualche disavventura giudiziaria e vecchie amicizie con siciliani legati a Cosa nostra e calabresi appartenenti a clan della ‘ndrangheta. Amicizie gli hanno permesso di entrare in ...

La presidente del Consiglio Comunale di Messina - chiarisce la Propria posizione sulle elezioni amministrative [Audio] : Intervistata dal giornalista Domenico Bertè , della Rtp-Radio televisione peloritana, , ha riferito di non credere ad una politica del centro destra basata sulla rinuncia ai simboli di Partito perchè ...

Messina : legale De Luca - giudici censurano Procura con precisione chirurgica : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "Sia Fenapi Nazionale, sia il Caf Fenapi s.r.l., sia i circoli sono persone giuridiche esistenti, con propria struttura e proprio personale e l'attività fiscale è stata effettivamente svolta". La fittizietà del costo del personale ipotizzata dall'accusa "si scontra con