Il Primo maggio di Salvini | a lezione di ruspa

ERMAL META/ L'invito ai fan dopo l'esibizione : "Ci rivediamo qui a luglio" (Concertone Primo maggio 2018) : ERMAL META sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2018 dopo lo strepitoso successo del concerto al Forum di Assago di Milano. La sua crociata pacifista incontra il pubblico di Roma(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:52:00 GMT)

Lo Stato Sociale - Lodo Guenzi/ "Mi sono rotto il c..." al Concerto Primo maggio 2018 : la lite con Salvini : Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi: il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni aperto con un monologo antipolitica destinato a scatenare delle polemiche...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:45:00 GMT)

Concerto Primo maggio - Taranto/ Cantanti e scaletta : sul palco lo striscione dei figli dei Tamburi (1 maggio) : Concerto Primo Maggio a Taranto, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:40:00 GMT)

Max Gazzè & Form/ La battuta di Ambra Angiolini : "Ti sei portato poche persone" (Concertone Primo maggio 2018) : Max Gazzè & Form parteciperanno al Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma con il suo stile culturalmente molto elevato e musicalmente pieno di sorprese, cosa accadrà?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:39:00 GMT)

Primo maggio - largo all avanguardia dalla trap alle provocazioni - è il miglior Concertone - Musica - Spettacoli : Un Primo Maggio all'insegna della contemporaneità. La Musica italiana di oggi ha occupato per intero le cinque ore della prima parte del Concertone, il migliore da molti anni a questa parte, con un ...

GIANNA NANNINI/ Sale sul palco e infiamma il pubblico ma arriva l'imprevisto (Concerto Primo maggio 2018) : GIANNA NANNINI salirà sul palco del Concerto Primo Maggio 2018 a Roma con le stampelle, dopo l'incidente durante il concerto del suo Fenomenale Tour a Genova.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:21:00 GMT)

Un Primo maggio dai ritmi rilassati e un’Euroflora da assaporare con tutti i suoi segreti : Anche sotto la pioggia Euroflora 2018 ha accolto oggi quasi 9000 visitatori che hanno potuto apprezzare con ritmi diversi i percorsi e gli spazi dei Parchi e dei Musei di Nervi, che ospitano la kermesse floreale fino al 6 Maggio. Un percorso rilassato e vivibile che ha portato nei Musei praticamente un visitatore su due, con circa 4600 entrate così suddivise: Wolfsoniana 692, Gam 1739 e raccolte Frugone 2171. Sono state 42 le visite guidate, 50 ...

Primo maggio - la gente del "concertone" boccia l'alleanza Pd-M5S : Parla anche di politica la gente del "concertone" del Primo Maggio a Roma. Quasi tutti bocciano la possibile , e ormai tramontata, alleanza Pd-5 Stelle: "Programmi completamente opposti, non si ...

Primo maggio - i sindacati a Prato chiedono più sicurezza sul lavoro : 'Basta morti' : Vite spezzate sul lavoro. Tragedie che non devono ripetersi. Cgil, Cisl e Uil dedicano il Primo maggio, la festa dei lavoratori, alla salute e sicurezza dicendo 'Basta morti' nelle fabbriche, nei ...

Scontri e tensioni al corteo del Primo maggio a Parigi : fermati 200 black block : Le forze dell’ordine francesi hanno fermato 200 black block, che si sono resi protagonisti di Scontri e violenze a margine del corteo per la Festa del 1 maggio a Parigi. Lo ha riferito il prefetto della capitale, Michel Delpuech, in conferenza stampa, puntando il dito contro «incidenti di particolare violenza» provocati da «individui che erano anim...

Concertone Primo maggio - via con il monologo dello Stato sociale : «Mi sono rotto» : È Lo Stato sociale ad aprire la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del primo maggio e di nuovo a scatenare polemiche. Gremita la...

Dodicenne si toglie la vita a Catanzaro : la tragedia del Primo maggio Video : Sembrava un giorno di festa come altri, un giorno di svago o di riposo. Invece s'è vestito di tragedia assurda e al momento ancora poco comprensibile. Si può decidere di scomparire dal mondo ad appena dodici anni? In queste ore è la domanda principale che si fanno in tanti, non solo a #Catanzaro, teatro di un suicidio che ha lasciato il segno in maniera drammatica. Primo Maggio con tragedia a Catanzaro [Video], citta' in queste ore scossa dal ...

