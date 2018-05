Il presidente Mattarella furioso | la voce | ' Sul governo decide venerdì' Nessun incarico

Un primo maggio dedicato al lavoro per il presidente Mattarella : Il capo dello stato stamattina ha deposto una corona al monumento che ricorda 200 lavoratori morti durante la realizzazione del traforo del San Gottardo

La giacchetta strappata del presidente Mattarella : La giacca di Sergio Mattarella ha ormai più strappi che tela: tutti gliela strattonano per chiedergli l'impossibile e il suo contrario. Il voto dopodomani, o in autunno, magari nel 2019 o tra due anni, oppure un incarico per un governo di minoranza ma senza pre-incarico e con la garanzia di non avere il terzo uomo alle calcagna. Insomma, se desse retta a tutti, il Presidente della Repubblica potrebbe anche essere preso da un ...

Lapsus di Martina : 'Un saluto affettuoso al presidente emerito Mattarella...' : Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, uscendo dall'incontro della delegazione Pd con Fico, ha voluto da subito rivolgere "un saluto affettuoso" a Giorgio Napolitano dopo l'operazione al ...

25 aprile con il presidente Mattarella a Taranta Peligna e Casoli : Chieti - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Abruzzo il 25 aprile per rendere omaggio al Sacrario della Brigata Maiella, a Taranta Peligna (Chieti), per poi raggiungere la vicina Casoli (Chieti) dove si terrà un evento per celebrare il 73° anniversario della Liberazione. Per il sacrario del gruppo patrioti della Maiella è la seconda volta dell'arrivo di un Presidente della Repubblica: il 17 maggio ...

Trappola per Di Maio e Salvini Pronto il governo del presidente Mattarella e gli incarichi 'impossibili' : Non deve sorprendere quello che è il piano del Capo dello Stato Sergio Mattarella: pararsi istituzionalmente dando incarichi impossibili alla Casellati e a Fico, il primo fallito e il secondo destinato al fallimento, per poi poter calare l’asso nella manica e cioè il “governo del Presidente” che vedrebbe tutti dentro con un obiettivo limitato, cambiare la legge elettorale Segui ...

Mattarella irritato : 'Nessuna novità'. Verso governo del presidente? : Protagonista indiscusso della scena politica italiana di questi ultimi due mesi è senza dubbio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, come scrivono i giornali, non ha certo nascosto ...

La strategia di Mattarella : togliere tutti gli alibi ai partiti - per arrivare al governo del presidente : Nel rispetto del ruolo assegnato dalla Costituzione, Mattarella cerca di agevolare la nascita di un'intesa politica - qualunque intesa - per formare un esecutivo. E così sta mettendo i leader con le ...

Incarico a Fico - Mattarella “verifica Governo Pd-M5s”/ presidente Camera : “lavoro su temi” - mandato a giovedì : Mattarella convoca Roberto Fico alle 17 per Incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Governo - Mattarella convoca il presidente della Camera Fico alle 17. Mandato esplorativo per trovare una maggioranza : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Camera Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. La decisione è arrivata dopo che il capo dello Stato ha riunito i suoi consiglieri per valutare come procedere dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e del Mandato esplorativo della presidente del Senato Maria ...

Pd : “Accordo con M5S? Rispetteremo le decisioni del presidente Mattarella” : Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, non apre nettamente al Movimento 5 Stelle, ma ha dichiarato che il partito si rimetterà alle decisioni del presidente della Repubblica: "Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì. Noi vogliamo essere assolutamente rispettosi di questo passaggio che il presidente sta facendo".Continua a leggere

Ex Fiat Termini Imerese - appello del sindaco a Mattarella : “presidente intervenga lei - l’aspettiamo” : Il sindaco di Termini Imerese (Pa), Francesco Giunta, ha rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella un appello per un suo intervento nella vertenza Blutec, dopo che l’azienda torinese che avrebbe dovuto rilanciare l’impianto ex Fiat non è stata in grado di rendicontare adeguatamente la gestione dell’anticipo di fondi pubblici da 20 milioni di euro ricevuto da Invitalia, che ha quindi chiesto la restituzione del ...

Governo - la Casellati riferisce al presidente Mattarella - Toti : 'Il centrodestra non è divisibile' : Dopo il secondo giro di consultazioni , il Presidente del Senato Alberti Casellati si recherà dal Presidente Mattarella per riferire i progressi sulla formazione del Governo. "Di Maio cerca di ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta : al via secondo giro colloqui - centrodestra unito. Venerdì la presidente da Mattarella : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato riceverà la ...