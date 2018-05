Il playboy schianta la Rolls Royce da 300mila euro E la abbandona fuggendo con le

ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 maggio 2018) Il tycoon e famosobritannico Jody Sanders sta percorrendo le strade di Maiorca in compagnia di due ragazze in bikini. Dopo aver sbagliato strada, Sanders decide di fare inversione ad U in mezzo a ristoranti e negozi. Pochi istanti e la suaDawn Coupé da 300.000si infrange contro la vetrina di una tabaccheria (nel video lo schianto ripreso dalle telecamere interne). Testimoni presenti sul posto dichiarano di averlo visto “sfrecciare con le due ragazze prima dell’arrivo della polizia”. L’auto distrutta è stata trovatata e si trova ora in un deposito giudiziario, ma dei tre a bordo nessuna traccia. La Guardia Civil ha dichiarato che i documenti a bordo dell’auto non corrispondono alla targa e che Sanders dovrà risponderne una volta rintracciato L'articolo Illada. E lacon le ...