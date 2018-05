Il pisolino fa bene Mezz' ora al giorno sono utili per la memoria e l' attenzione degli

Elogio del pisolino - ecco perché fa bene : Da sette a nove ore per notte. Questo il consiglio, ovviamente a seconda dell’età e delle attività che si svolgono, per riposare bene. Almeno, per provarci sotto il profilo quantitativo, visto che la qualità apre un altro fronte. Tuttavia, quando non ci si riesce (perché ci si corica tardi, per una sveglia più severa del solito, perché, appunto, la qualità del riposo non è eccezionale) un pisolino può dare una mano. Ma in fondo non sarebbe male ...