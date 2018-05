Il Pescara in campo contro il Cesena DIRETTA TWITTER

DIRETTA/ Pescara Spezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - in campo! : DIRETTA Pescara Spezia , info streaming video e tv: probabili formazioni , quote, orario e risultato live . Il Delfino rischia seriamente di retrocedere, i liguri vogliono arrivare ai playoff(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:08:00 GMT)

Avellino- Pescara 0-1 in diretta : risultato LIVE. Gol di Brugman da centrocampo : Avellino-Pescara 0-1 LIVE 13' Brugman IL TABELLINO Avellino , 4-4-1-1, : Lezzerini; Ngawa, Kresic, Migliorini, Rizzato; Laverone, Di Tacchio, D'Angelo, Bidaoui , 5' Cabezas, ; Gavazzi; Ardemagni. All.

Diretta/ Avellino Pescara (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - in campo! : Diretta Avellino Pescara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro delicato tra due formazioni in crisi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:12:00 GMT)