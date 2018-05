Il Papa | Il lavoro è fondamentale per la dignità dell' uomo

Papa - 1°maggio : lavoro serve per dignità : 11.26 "Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona". Lo dice Papa Francesco in un tweet nel giorno in cui si celebra la Festa dei lavoratori. Il Pontefice per la prima volta si recherà alle ore 17 al santuario del Divino Amore per la recita del Rosario in occasione dell'apertura del mese mariano.

GIOVANI E LAVORO/ L'invito del Papa e le ombre sui contratti a tempo indeterminato : Ieri sono stati diffusi nuovi dati sul mercato del LAVORO in Italia, a pochi giorni di distanza dalle importanti parole di Papa Francesco sui GIOVANI. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ I numeri e i consigli da "brivido" del Fmi, di G. CazzolaIL LAVORO SECONDO M5S/ Il ritorno al passato (e allo statalismo), di M. Ferlini

Papa : giovani costretti mendicare lavoro : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 19 MAR - "Mi sembra che siamo circondati da una cultura che, se da una parte idolatra la giovinezza cercando di non farla passare mai, dall'altra esclude tanti giovani ...

Monito del Papa : “La mancanza di lavoro è un peccato sociale” : Monito del Papa: “La mancanza di lavoro è un peccato sociale” Il discorso di Francesco: “Spesso siete emarginati e vi trovate a mendicare occupazioni che non vi garantiscono un domani” Continua a leggere L'articolo Monito del Papa: “La mancanza di lavoro è un peccato sociale” proviene da NewsGo.

Papa Francesco ai giovani/ "Mancanza lavoro è peccato sociale : depressioni - suicidii o si arruolano nell'Isis" : Papa Francesco, incontro pre-sinodale con i giovani: 'la mancanza di lavoro è un peccato sociale. Depressione, suicidio, emarginazione e Isis'.

Papa : no lavoro giovani?Peccato sociale : 11.30 "Delle volte i giovani non sono il premio Nobel alla prudenza... a volte parlano con lo schiaffo, ma bisogna ascoltare".Così il Papa aprendo il presinodo con 300 ragazzi da tutto il mondo. "Qualcuno pensa che sarebbe più facile tenervi 'a distanza di sicurezza", ma "i giovani vanno presi sul serio!". Aggiunge:i giovani sono "spesso emarginati dalla vita sociale", la disoccupazione crea dipendenze e può portare fino al suicidio. Questo è ...

Lavoro e famiglia - per i papà cambiano le regole - e la cultura - : Nuove norme per il congedo parentale dei papà e corsi nelle aziende per valorizzare sul posto di Lavoro le competenze acquisite in famiglia