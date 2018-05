Il monito di Mattarella | ​ No a interessi di parte

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) "Non mancano difficoltà nel nostro cammino. Tuttavia, dove c'è il senso di un destino da condividere, dove si riesce ancora a distinguere il bene comune dai molteplicidi, il Paese può andare incontro con fiducia al proprio domani". Con queste battute incoraggianti, il presidente della Repubblica Sergioconclude il suo discorso in occasione della cerimonia per la Festa del Lavoro che si è svolta al Quirinale alla presenza, tra gli altri, del presidente della Camera Roberto Fico e del ministro del Lavoro Giuliano Poletti.non ha fatto cenno allo stallo che si trascina da oltre 50 giorni dopo le elezioni del 4 marzo, ma ha preferito concentrarsi sul tema dell'occupazione. "La crescita del lavoro e la sua qualità restano necessariamente centrali per ogni strategia di governo", ha detto il capo dello Stato, ricordando come il lavoro sia la "priorità" ...