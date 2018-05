Il mondo secondo la BBC Two | dalla serie tv con John Goodman al talent sul design con

blogo

: @GPS_SPINATO @moschettopres @S_A_T_M @lucasommi72 @CremaschiG Scusi ma secondo lei dobbiamo smentire ogni fenomeno… - borghi_claudio : @GPS_SPINATO @moschettopres @S_A_T_M @lucasommi72 @CremaschiG Scusi ma secondo lei dobbiamo smentire ogni fenomeno… - WeAreTennisITA : #Federer finisce tra le 100 persone più influenti del mondo secondo il Time. E non per un suo nuovo record, bensì p… - Agenzia_Ansa : 'Kim chiuderà pubblicamente sito test atomici'. Secondo quanto rivelato a esperti Usa, sudcoreani e giornalisti, la… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Molte produzioni televisive interessanti e qualitativamente rilevanti arrivano dal Regno Unito. In particolare BBC Two, ilcanale pubblico della BBC, negli ultimi anni si è contraddistinto per produzioni attuali, dal gusto contemporaneo, capaci di interessare il pubblico di tutto ile di qualità elevata come The Honourable Woman, Peaky Blinders, The Fall. Un po' come se la nostra Rai 2 diventasse la casa delle produzioni televisive di qualità e delletv da esportazione. Black Earth Rising su Netflix e BBC Two In quest'ottica è sempre molto utile tenere traccia delle novità che arrivano da queste zone, considerando anche che spesso finiscono per arrivare anche in Italia. Per esempio arriverà sicuramente in Italia Black Earth Rising, unatv in otto episodi che è co-prodotta da BBC Two e Netflix che la distribuirà al di fuori del Regno Unito e quindi anche ...