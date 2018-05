Il mondo del lavoro di oggi raccontato sui social network

La quasi rivoluzione del Maggio Francese raccontata al mondo : Le agenzie vegliano permanentemente tutti i luoghi del mondo e si impegnano a raccogliere, a distribuire ovunque e a chiunque un Informazione affidabile della quale siamo diventati bulimici. Nel ...

Ucciso da una puntura di vespa - era il ragno più vecchio del mondo Video : Bizzarri casi del destino che non risparmia proprio niente e nessuno. Ad ucciderlo non è stato una calamita' naturale, un umano che per paura o ribrezzo l'ha schiacciato, o la vecchiaia, ma solo l'insidiosa puntura di una vespa 'assassina'. Un evento insignificante per la percezione ordinaria, invece di tale portata per la comunita' scientifica [Video] da meritare una comunicazione ufficiale da parte dell'universita' Curtin di Perth, in ...

Dialogo sopra i due minimi sistemi del mondo : Il giovane Maurizio nutriva il desiderio di salire sul gradino più alto della scienza astronomica, cioè di prendere il posto che spetta a me in natura. Perciò ho voluto che si mettesse alla prova. ...

Morto il ragno più vecchio del mondo : aveva 43 anni/ Non è detto che non ce ne siano di più anziani... : Morto il ragno più vecchio del mondo: aveva 43 anni, ucciso dalla puntura di una vespa. Scoperto in Australia nel 1974 era diventato importante oggetto di studio.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:05:00 GMT)

Totti ai tifosi della Roma : “mondo ci guarda - abbiamo grande responsabilità” : “Da qualche ora abbiamo iniziato a colorare la nostra città di giallorosso. Il mondo ci guarda e noi vogliamo vestire Roma con il suo abito migliore: siamo i suoi ambasciatori, abbiamo una grande responsabilità, dentro e fuori lo Stadio Olimpico”. E’ il messaggio di Francesco Totti ai tifosi della Roma a due giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool. “Supportiamo i nostri ragazzi -aggiunge ...

Morta Pamela Gidley - la 'ragazza più bella del mondo' che recitò nel prequel di Twin Peaks : 'È Morta pacificamente nella sua casa', ha annunciato la famiglia in un comunicato ufficiale precisando che il decesso risale al 16 aprile scorso. L'attrice statunitense Pamela Gidley, famosa per il ...

Primo maggio - Festa del lavoro : i principali festeggiamenti nel mondo : Se per molti italiani la Festa del lavoro equivale ad un giorno di vacanza, approffitandone per una bella gita all’aria aperta, magari direzione mare, quali sono, invece, i principali festeggiamenti del 1 maggio nel mondo? In Brasile, dove la ricorrenza è stata festeggiata per la prima volta il 1 maggio 1895 solo a Santos, il Dia Mundial do Trabalho, è un’occasione per fare baldoria, tutti insieme, per le strade; negli Usa, dove lo si ...

“Tua moglie ha un tumore. E tu…”. Diagnosi choc per i giovani sposi che - proprio in quel momento - stavano affrontando il periodo più bello della loro vita. Poi la notizia talmente assurda da non sembrare vera. La storia triste della ‘coppia più sfortunata al mondo’ : Si erano conosciuti mentre svolgevano con passione la loro professione, quella di insegnanti, e tra loro era subito scattato il più classico dei colpi di fulmine. Una storia d’amore tra i banchi di scuola che aveva visto i due docenti trasformarsi in una coppia sempre più affiatata, fino a decidere di sposarsi e mettere su famiglia insieme. Prima l’arrivo del piccolo Michael, il primogenito, poi la decisione di regalargli un ...