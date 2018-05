Il Milan sorride | Romagnoli si allena col gruppo | pronto il rientro

Milan -Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Inter no che Inter rompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter . Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions . sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions : ...

Ciclismo - Milan o-Sanremo 2018 : capolavoro di Nibali! L'Italia torna a sorridere nella Classicissima : Vincenzo Nibali ha conquistato l'edizione numero 109 della Milano-Sanremo , 294 km con arrivo in via Roma. Un'impresa straordinaria quella dello Squalo, scattato a 7 km dal traguardo sul Poggio e ...

Alessandro Milan : "Wondy vive dentro me. Ascoltate il suo messaggio : sorridete e soprattutto vivete - sempre" : Le storie più belle non hanno un lieto fine: semplicemente non finiscono. Bisogna leggere più volte questa frase scritta all'interno della copertina del libro e tenerla bene in mente, se no si rischia di non riuscire ad andare avanti. Perché cosa è successo a Wondy lo sappiamo bene, ce l'ha detto il marito subito, il 12 dicembre del 2016, su Facebook. Quel messaggio ha avuto 7 milioni di visualizzazioni ed è ...