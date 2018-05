Il Milan e i sogni proibiti di mercato | da Belotti a Wilshere

Il Milan frena i sogni del Napoli : Il Napoli non va oltre il pareggio in casa del Milan e lascia per strada altri due punti fondamentali nella rincorsa al primo posto della Juventus. La sfida del Meazza resta inchiodata sullo 0-0 ...

Serie A - il Napoli sbatte sul Milan : 0-0 e sogni Scudetto quasi infranti : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Genoa e Cagliari e i pareggi in Atalanta-Inter e in Chievo-Torino, la giornata di Serie A è proseguita oggi con il match dell'ora di pranzo tra la ...

City - Psg - Milan - United... Spese pazze e k.o. in Europa. Quanti sogni infranti : Non sempre i soldi fanno la felicità o sono sinonimo di vittorie nel calcio, in particolare quando si travalicano i confini nazionali. Ovviamente vincere in Champions o in Europa League diventa ...

Milano-Sanremo 2018 : pochi sogni di gloria per l’Italia. La speranza più viva è quella di Elia Viviani : Praticamente terminata la Tirreno-Adriatico, si inizia a pensare alla prima Classica Monumento di quest’anno: entra nel vivo la stagione con la Milano-Sanremo. La Cipressa, il Poggio e l’arrivo in Via Roma: una corsa che è sicuramente nella storia del ciclismo. In casa Italia però la vittoria manca purtroppo da 12 anni: nel 2006 riuscì ad imporsi Filippo Pozzato davanti ad Alessandro Petacchi. Appare molto difficile provare a sfatare ...