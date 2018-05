huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il messaggio di Sergio Mattarella per la festa del Primo maggio: 'Abbandonare gli interessi di parte per il bene comune… - ranocchia3 : RT @HuffPostItalia: Il messaggio di Sergio Mattarella per la festa del Primo maggio: 'Abbandonare gli interessi di parte per il bene comune… - SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Il messaggio di Sergio Mattarella per la festa del Primo maggio: 'Abbandonare gli interessi di parte per il bene comune… - HenryDvThoreau : Senti chi parla ?? #Mattarella -

(Di martedì 1 maggio 2018) Distinguere il "bene comune" dai "molteplici" interessi di parte. A quasi due mesi dal voto e con il rebus governo ancora da risolvere, il capo dello Stato,, lancia unpreciso in occasione del tradizionale discorso al Quirinale per ladel. Il presidente della Repubblica non cita direttamente la situazione politica del momento, ma le sue parole richiamano allo scenario attuale: "Non mancano difficoltà nel nostro cammino. Tuttavia, dove c'è il senso di un destino da condividere, dove si riesce ancora a distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte, il Paese può andare incontro, con fiducia, al proprio domani".Nel discorso ditrova spazio un avvertimento sui rischi che corre l'Italia da "possibili chiusure protezionistiche" e "guerre commerciali". Il riferimento è alla vicenda dei dazi e ...