Il lavoro dal mare | mille posti in arrivo

IKEA/ Colloqui di lavoro effettuati dal robot Vera : A IKEA i Colloqui di lavoro sono molto particolari e vengono effettuati dal robot Vera. Almeno questo è quello che avviene in Russia per alcune mansioni(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:12:00 GMT)

Primo maggio - “io rider 40enne pedalo per 110 km sotto la pioggia. E se rifiuto un’ora di lavoro la app mi taglia il rating” : “In una domenica di pioggia ho pedalato 115 chilometri. Fatti due conti, ho guadagnato 1 euro al chilometro”. Pietro non si allena per il triathlon ma il fiato ce l’avrebbe, per forza di cose. Da due anni fa il rider per Foodora, su e giù per Torino per quattro o cinque ore al giorno. Quando ha iniziato aveva già passato i 40 e l’azienda in cui lavorava come programmatore l’aveva lasciato a casa. Nel frattempo si è ...

Primo maggio : dal Calendimaggio alla Festa del lavoro : Da tempi immemori l’umanità ha celebrato la rinascita della natura e la sua ritrovata fertilità con suggestivi riti propiziatori. Le origini dell’attuale 1 maggio, Festa del lavoro, a ben vedere, sono antichissime. Basta pensare che nell’antica Roma, il Primo giorno di maggio, si tenevano i Floralia, festeggiamenti in onore di Flora, dea della primavera e dei fiori, tra canti, danze e processioni. Nelle terre celtiche scoprirono che il 1 ...

Governo - appello di Di Maio al Pd : dal lavoro alla povertà - ecco i punti in comune : Il leader dei 5 Stelle si dice "fiducioso perché sulla carta ci sono tanti punti di convergenza", evidenzia che "non si tratta di alleanze", le quali implicherebbero scambi di poltrone, rivendica la "massima coerenza" tra quanto detto prima del voto e quanto fatto dopo

«Il mio appello ai dem : dal lavoro alla povertà - ecco i punti in comune» : Di Maio: con il contratto alla tedesca mettiamo nero su bianco Di Maio: sul contratto possiamo definire tempi e obiettivi

Samsul - il cameriere 23enne ammazzato per un cellulare mentre tornava a casa dal lavoro : Si chiamava Samsul Haque Swapan il ragazzo ucciso a Milano nel corso di una rapina la notte scorsa. Originario...

“Non è vero!”. Riccardo - 20 anni - è morto così. Uno schianto terribile e per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La madre - distrutta - avvertita mentre tornava dal lavoro. L’ennesima vita spezzata troppo presto : Vent’anni compiuti da pochi mesi e la voglia di mettersi in gioco. Era un bravo ragazzo Riccardo, gentile, volenteroso, sempre allegro e pieno di vita. Aveva la spensieratezza della gioventù ma la testa sulle spalle. «Avevamo tutto, non ci mancava nulla – dice la mamma, che non riesce a darsi pace – Il mio Riccardo era il nostro sole». Un cuore distrutto quello di Antonella Gambato, come lo è quello di papà Filippo Pozzato, ...

L'assenza dal lavoro per un giorno non è sanzionabile : lo ha deciso la Cassazione : Non si può sospendere dal servizio, con relativa perdita di stipendio, il lavoratore che si assenta per un giorno senza giustificazione. Lo ha sottolineato la Cassazione, respingendo il ricorso di...

Bergamo - la storia di Fabio : sordo dalla nascita ha due lauree - un lavoro e punta a un master all'estero : ... lavora come ingegnere all'Enel Green Power di Seriate, è presidente del tennis club di Pedrengo, è fidanzato da più di sei anni e accarezza l'idea di un master in economia e mangement, da conseguire ...

La #Pensione anticipata è il nome nuovo con cui, a partire dalla Legge Fornero, il sistema previdenziale riconosce le #Pensioni di anzianita'. Per le donne si va in Pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi versati e per gli uomini con 42 anni e 10 mesi. Si tratta della misura distaccata da qualsiasi limite, soglia o requisito anagrafico e probabilmente la più contestata dai cittadini che nel tempo si sono visti aumentare gli anni di lavoro ...

Bibione - operaio cade dall'impalcatura di un albergo e muore/ Ultime notizie : ennesimo incidente sul lavoro : Bibione, operaio cade dall'impalcatura di un albergo e muore. ennesimo incidente sul lavoro. Le Ultime notizie sulla tragedia: la procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:53:00 GMT)

Bergamo - la storia di Fabio : sordo dalla nascita ha due lauree - un lavoro e punta a un master all'estero : "Da piccolo è stata dura ma genitori, insegnanti e compagni di scuola mi hanno aiutato moltissimo", rivela Fabio Bosatelli, 27enne dottore in Ingegneria edile...

Nuove #Assunzioni in arrivo presso il centro commerciale #Mondo Juve alle porte di Torino. Sono infatti partiti i lavori per l'ampliamento dello shopping center di proprieta' della squadra bianconera che portera' alla creazione di 300 posti di lavoro a partire dal 2019. La notizia viene dalle pagine torinesi del quotidiano La Repubblica che riferisce dalla posa della prima pietra per l'ampliamento di Mondo Juve, il centro commerciale situato tra ...