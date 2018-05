Il controller Duke della prima Xbox è tornato

eurogamer

: Il Duke è tornato - Eurogamer_it : Il Duke è tornato - RitaccoAlessan1 : The Duke, primo controller Xbox, è nuovamente disponibile e compatibile con PC e Xbox One - FPPodcast : Finalmente è tornato IL DUKA -

(Di martedì 1 maggio 2018) Per anni i giocatorihanno chiesto a gran voce il ritorno del "" il gigantesco e scomododiventato subito iconaconsole Microsoft.Per la gioia di tutti i nostalgici il giorno è arrivato, come infatti ha riportato Destructoid ilha una seconda occasione e sarà ora possibile utilizzarlo suOne e Windows. Ilè stato creato da Hyperkin in collaborazione con l'autore dell'originale Seamus Blackley, ilè dotato di un bottoneanimato e di un comodo cavo USB rimovibile, che vi consentirà di riporlo comodamente tra una sessione di gioco e l'altra.Attualmente il prezzo di listino è $69.99 nei negozi americani, non si sa ancora niente per quanto riguarda l'Europa ma molto probabilmente vedremo prezzi simili a 69.99 Euro.Read more…