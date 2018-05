Ikea | il robot Vera farà i colloqui di lavoro | le offerte per nuove assunzioni

Mondo 'alieno' - all'Ikea un robot fa i colloqui per assumere personale umano Video : Paradossi della nostra epoca. Oggi #1 maggio si celebra la festa del lavoro [Video]. Ma quale lavoro si celebra? Quello che manca, è precario o al ribasso, svolto magari dal caporalato della 'gig economy', o dai #robot al posto degli uomini? In questo clima ibrido e di passaggio, l'ultima frontiera in un Mondo che cambia drasticamente è che a selezionare candidati ora ci pensa un'intelligenza artificiale. Per accedere, forse, a un impiego, ...

Il robot che costruisce una sedia di Ikea in 9 minuti : Solitamente non bastano pochi minuti per costruire una sedia di Ikea, ma esiste qualcosa in grado di farlo in 9 minuti, 8 e 55 secondi per la precisione. E non parliamo di uomini, ma di robot progettati da un team di...

