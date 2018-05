I Google Pixel e Pixel 2 con Android P supporteranno gli apparecchi acustici Bluetooth

Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare automaticamente la cronologia dei brani : A distanza di diversi mesi dal lancio dei Google Pixel 2, il colosso di Mountain View ha deciso di risolvere uno dei principali bug della feature Now Playing L'articolo Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare automaticamente la cronologia dei brani proviene da TuttoAndroid.

Scoperta vulnerabilità di NVIDIA Tegra X1 : a rischio Nintendo Switch e Google Pixel C : Il Tegra X1, uno dei più recenti processori di NVIDIA, è affetto da una vulnerabilità Scoperta da Katherine Temkin e dal team di ReSwitched. Scopriamo i dettagli

Android Auto Wireless è disponibile per i Google Pixel e Nexus : Google ha ufficializzato la versione Wireless di Android Auto, al momento disponibile solo per alcuni smartphone Nexus e per tutti i Google Pixel e Pixel XL: i dettagli.Dopo mesi di attesa finalmente Google ha ufficializzato la versione Wireless di Android Auto, ovvero non sarà più obbligatorio utilizzare il cavetto usb per sfruttare il software nella vostra Auto.Android Auto Wireless è diventato ufficiale e disponibile per alcuni smartphone ...

Google pubblica nuove foto scattate dal #teampixel : Dal blog ufficiale di Google arriva una nuova serie di foto catturate dai possessori di smartphone della gamma Google Pixel e taggate con #teampixel

Il bug del multitouch di Android 8.1 Oreo sui Google Pixel 2 e Pixel 2 XL sarà risolto con l'update di giugno : I possessori dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL dovranno attendere sino a giugno per la risoluzione del bug relativo al multitouch di Android 8.1 Oreo

La fotocamera di Google Pixel 2 ha un problema con gli scatti panoramici : Da novembre la fotocamera del Google Pixel 2 è affetta da un bug e il produttore statunitense non ha ancora risolto il problema. Ecco tutti i dettagli

Google Pixel e Pixel XL rimossi dal Google Store : da oggi non saranno più in vendita : Non che la cosa ci riguardi da vicino visto che non sono mai arrivati ufficialmente qui da noi, fatto sta che per Google Pixel e Google Pixel XL è arrivato il tempo della pensione e oggi sono stati ritirati da Google.

John Legend realizza un intero video musicale con Google Pixel 2 : Dalla colaborazione tra Google e John Legend arriva "A Good Night", un nuovo video musicale realizzato interamente con Google Pixel 2. Guardiamolo insieme

Dirty Unicorns 12.1 risolve tantissimi bug e aggiunge il supporto a Motorola Z2 Force e Google Pixel 2 XL : Arriva la nuova versione della ROM Dirty Unicorns, basata su Android 8.1 Oreo: ecco a voi la nuova DU 12.1, con tante novità e migliorie rispetto alla versione precedente.

Ecco come risolvere (con Magisk) il multi-touch bug su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL con Android 8.1 Oreo : Nel corso degli ultimi mesi, per intenderci quelli successivi all'arrivo di Android 8.1 Oreo, numerosi utenti possessori di Google Pixel 2 e Pixel 2 XL hanno riscontrato problemi con il touchscreen; vediamo allora come risolvere con Magisk il fastidioso multi-touch bug che affligge gli smartphone del colosso di Mountain View.

Prime tracce dei Google Pixel 3 nell'AOSP suggeriscono nuove funzionalità di rete : Un commit proveniente dal ramo di sviluppo di Android P, finito nelle ore scorse sull'AOSP, porta i primi riferimenti a Google Pixel 3, che dovrebbe avere nuove funzionalità di rete.

Patch di sicurezza di aprile 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese […]

Un Google Pixel di fascia media potrebbe debuttare tra qualche mese : Secondo alcune indiscrezioni sembra che Google possa commercializzare un Google Pixel di fascia media e dal prezzo più abbordabile in alcuni mercati: ne sapremo probabilmente di più nelle prossime settimane, visto che il presunto lancio sarebbe previsto per l'estate.

Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 : Alcuni dettagli intravisti sul file APK originale del Pixel Launcher fanno pensare a una barra di ricerca rinnovata. Il noto Launcher di Google potrebbe introdurre la novità in occasione del lancio dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, variazione che potrebbe fungere da esempio per un design tutto nuovo del Google Pixel Launcher.