I Black bloc devastano Parigi

Parigi - scontri in piazza al corteo del Primo Maggio : oltre mille Black bloc devastano il centro : Guerriglia in centro a Parigi. Ci sono 1200 militanti black bloc, anarchici e dell'estrema sinistra incappucciati alla testa del corteo del Primo Maggio che sta sfilando all'altezza del Ponte...

Scontri Expo 2015 - archiviata indagine su 45 antagonisti : “Non erano Black bloc” : Quarantacinque antagonisti e anarchici, indagati per la guerriglia urbana che si scatenò a Milano nel giorno dell’apertura di Expo 2015, non andranno a processo. Il giudice per le indagini preliminari, Gennaro Mastrangelo, ha accolto la richiesta di archiviare tutte le posizioni avanzata un anno fa dai pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo, e Piero Basilone. I 45 giovani, tra cui quattordici greci, erano accusati di devastazione ...

Maltempo Genova : Blackout a Marassi - decine di ascensori bloccati : Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a Marassi, in Valbisagno, nella periferia di Genova: a causa di un black out sono state circa una decina le segnalazioni di cittadini bloccati dentro gli ascensori. I vigili del fuoco intervenuti hanno azionato i meccanismi manuali d’emergenza, conducendo in tal modo gli ascensori al pianterreno, e consentendo ai cittadini di uscire. L'articolo Maltempo Genova: blackout a Marassi, decine di ...

Faceblock - 1 giorno di Blackout : ANSA, - ROMA, 9 APR - Alla vigilia delle audizioni di Mark Zuckerberg al Congresso Usa, prende piede l'iniziativa Faceblock. Un gruppo di attivisti chiede agli utenti di smettere di usare l'11 aprile ...

Torino : Meloni - legge anti-Black block e chiusura centri sociali : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Ecco le foto che non vi faranno mai vedere della manifestazione di ieri a Torino dei centri sociali e degli antagonisti: le chiamano ‘bombe ripiene’ perché contengono al loro interno bulloni e schegge di metallo e quando esplodono diventano proiettili mortali. Piena solidarietà e vicinanza di Fratelli d’Italia al poliziotto ferito da uno di questi ordigni micidiali e ora ricoverato in ...

Torino : Meloni - legge anti-Black block e chiusura centri sociali : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Ecco le foto che non vi faranno mai vedere della manifestazione di ieri a Torino dei centri sociali e degli antagonisti: le chiamano ‘bombe ripiene’ perché contengono al loro interno bulloni e schegge di metallo e quando esplodono diventano proiettili mortali. Piena solidarietà e vicinanza di Fratelli d’Italia al poliziotto ferito da uno di questi ordigni micidiali e ora ricoverato in ...

Scatta l'allarme per i Black bloc. Si mimetizzano tra Cobas : polizia in allerta a Milano e Roma : I gonfaloni, le fasce tricolori, le bandiere dell'Anpi e i fazzoletti dei deportati: a guidare il corteo di domani a Roma con lo slogan 'Mai più fascismi, mai più razzismi' ci saranno i volti ...