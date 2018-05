Huawei sta sviluppando il proprio sistema operativo

Inarrestabile Huawei P9 Lite : aggiornamento B411 e B412 ai blocchi di partenza : Diamo notizia di un nuovo aggiornamento Huawei P9 Lite: ancora oggi, lo smartphone si conferma come un ottimo acquisto per le sue specifiche hardware di tutto rispetto e ancora di più per il supporto software che gli sviluppatori continuano a garantire per il device non più giovanissimo. Dopo aver commentato con voi i riscontri del firmware B409, ecco che il nuovo passo compiuto è rappresentato da due rilasci nuovi di zecca e appena sbarcati in ...

Huawei sotto inchiesta degli Stati Uniti per vendite illegali in Iran : Huawei potrebbe essere la seconda azienda cinese, dopo ZTE, a ricevere un duro colpo alle sue vendite negli Stati Uniti e a non poter acquistare forniture da aziende statunitensi. Lo riporta il Wall Street Journal con poche altre informazioni in merito. Huawei sotto indagine del Dipartimento di Giustizia Il Wall Street Journal ha riferito che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su Huawei ed eventuali violazioni alle ...

Avvistato su Huawei P9 Lite il nuovo aggiornamento B409 in Italia : le ultimissime novità : Si torna a parlare con prepotenza di Huawei P9 Lite in queste ore. Il popolarissimo smartphone Android a due anni dalla sua commercializzazione continua a ricevere aggiornamenti con grande regolarità, complice il piano di rilascio avviato dal produttore asiatico circa un anno fa. Nonostante siano ormai nulle le speranze di poter toccare con mano Android Oreo su questo modello, mentre sono pochissime quelle di imbattersi in funzionalità ...

Huawei regala una Huawei Band 2 Pro a chi acquista Huawei P20 Lite : Huawei vuole darvi un motivo in più per acquistare Huawei P20 Lite e così annuncia una promozione esclusiva che permetterà a chi lo acquisterà di ricevere in regalo un altro suo prodotto. L'articolo Huawei regala una Huawei Band 2 Pro a chi acquista Huawei P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 schermo rotto quanto costa cambiarlo : Si è rotto lo schermo del Huawei P20 e dovete cambiarlo ma non sapete quanto costa ? Sostituire il vetro rotto del telefono Huawei P20 quale è il prezzo della riparazione.

Migliorato Huawei P8 Lite Single e Dual SIM : aggiornamento B635 e B636 in vista : Non si ferma più Huawei P8 Lite, il primo modello commercializzato nel 2015 che ha varcato la soglia dell'aggiornamento B635 e B636, rispettivamente destinati agli esemplari Single e Dual SIM. Il passaggio intacca le versioni europee degli esemplari appena menzionati (la sigla, del resto, parla chiaro, ma abbiamo preferito esplicitare al meglio la questione per fugare ogni eventuale dubbio potesse venirsi a creare), ed andrà a colpirli con la ...

Gli iPhone del 2019 come Huawei P20 Pro : tripla fotocamera in vista? : Nel 2019 potremmo assistere alla presentazione di un iPhone munito di tre fotocamere, sulla falsariga di quanto fanno quest'anno da Huawei col suo P20 Pro. Ricordiamo a chi se lo fosse perso che il dispositivo cinese vanta un trittico di sensori sul versante posteriore: uno RGB da 40MP, uno monocromatico da 20MP ed un teleobiettivo da 8 MP (i due obiettivi da 40 e 8MP, combinati insieme, offrono uno zoom ibrido 5X). Stando ad alcune fonti ...

Huawei guida sempre il mercato cinese ma Xiaomi non sta a guardare e punta a nuovi record : Qualcuno li chiama Huami OV, per raggruppare in poco spazio i quattro maggiori produttori di smartphone in Cina: Huawei, Xiaomi, OPPO e Vivo. Nel 2018 […] L'articolo Huawei guida sempre il mercato cinese ma Xiaomi non sta a guardare e punta a nuovi record proviene da TuttoAndroid.

Sta arrivando per Huawei P9 Plus il nuovissimo aggiornamento B384 : le novità in programma : Trapelano importanti novità in queste ore per gli utenti che hanno deciso di puntare sul cosiddetto Huawei P9 Plus in due anni scarsi di vita. A distanza di circa tre settimane dalle prime informazioni riguardanti la B382, vale a dire il pacchetto software contenente la patch di febbraio come vi abbiamo riportato prontamente su OM, oggi 4 aprile tocca concentrarsi sull'aggiornamento B384. Mi riferisco in questo caso al firmware più fresco ...

Protagonista Huawei Mate 10 Lite il 3 aprile : verso l’aggiornamento B135 : Un inizio aprile decisamente interessante per Huawei Mate 10 Lite, e più nel dettaglio per i modelli europei RNE-L21 e RNE-L01, che si accingono entrambi a ricevere l'aggiornamento B135, sempre basato su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0.1. Il pacchetto non sembra contenere altro di rilevante che le patch relative al mese appena trascorso, quello di marzo. Non mancheranno certamente ottimizzazioni e correzioni di vario genere e natura, che tuttavia ...

Huawei Mate 10 Lite : aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo : Sembrerebbe che Huawei abbia deciso di aprire il programma di beta testing e rilasciare (a breve) una versione beta di Android Oreo in Pakistan, chiaro segno della volontà di mettere in piedi, al più presto, un firmware stabile e definitivo L'articolo Huawei Mate 10 Lite: aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Pro sono già disponibili - ecco dove acquistarli : Huawei P20 e Huawei P20 Pro sono già disponibili all'acquisto con gli operatori Vodafone, TIM e Tre e in diverse catene di elettronica, sia in negozio sia online. ecco i prezzi offerti da MediaWorld, Unieuro, ePrice, Euronics e Trony per i due nuovi top di gamma. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro sono già disponibili, ecco dove acquistarli proviene da TuttoAndroid.

Huawei - parla il ceo Richard Yu : ?«Diventeremo numero uno anche senza gli Stati Uniti» : «Non mi interessa tanto la quota di mercato, ma riuscire a investire sulla tecnologia per portare l’innovazione nei nostri smartphone» dice Richard Yu, ceo di Huawei Consumer Business Group. Yu è appena sceso dal palco dove ha presentato i nuovi P20 e P20 Pro, modelli di punta dell’azienda cinese in vendita da oggi...

Huawei sta lavorando a uno smartphone con 512 GB di memoria interna : Secondo quanto riporta il TENAA, Huawei starebbe lavorando a un nuovo smartphone dotato per la prima volta di 512 GB di memoria interna, probabilmente fornita da Samsung. L'articolo Huawei sta lavorando a uno smartphone con 512 GB di memoria interna proviene da TuttoAndroid.