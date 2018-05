Guida God of War al tesoro segreto di Sindri e Brok

God of War Guida la classifica software italiana e diventa il terzo titolo più venduto del 2018 : God of War è stato lanciato lo scorso 20 aprile per PS4 e il suo arrivo si è fatto sentire: l'apprezzatissimo gioco di Sony Santa Monica, del quale vi offriamo la nostra guida, si è piazzato subito al primo posto della classifica italiana relativa alla week 16 del 2018 e, in poco tempo, è diventato il terzo titolo più venduto dell'anno.Alle spalle della nuova avventura di Kratos troviamo l'ottimo Far Cry 5 di Ubisoft e l'inossidabile FIFA 18 che ...

Guida God of War - dove trovare le 12 mappe del tesoro : State giocando a God of War e vi siete accorti che ci sono tantissimi collezionabili e segreti da scovare. Tra questi ci sono le 12 mappe del tesoro che se trovate tutte potranno garantire ricche ricompense. In questa Guida vi daremo dei consigli su dove trovarle, sono tutte nelle lande di Midgard, attorno al Lago dei Nove. Raccomandiamo sempre di fare attenzione agli spoiler, chiaramente possibili leggendo questa Guida e guardando il video ...

Guida God of War - come sbloccare e vedere il vero finale : God of War è senza dubbio il gioco del momento e di conseguenza potrebbe rivelarsi necessario consultare una Guida per il finale. Tutti gli appassionati di questo gioco che sono già riusciti a portarlo a termine avranno notato che in effetti God of War ha una pecca che consiste nell'assenza di un vero finale. Nonostante tutto è possibile assistere al filmato conclusivo dell'avventura ed è giunto il momento di svelare agli utenti come si può ...

God of War Guida : Come vedere il vero finale : Portando a termine God of War, avrete sicuramente notato l'assenza di un vero e proprio finale. In questo articolo vi spiegheremo Come assistere al filmato conclusivo dell'avventura, anticipandovi che ci saranno degli Spoiler. God of War: Guida al finale Dopo aver portato a termine il lungo e travagliato viaggio, spargendo le ...

God of War Guida : Come sconfiggere i Troll : Il vasto open world di God of War è popolato nemici di ogni tipo, tra cui i Troll, delle vere e proprie Boss Fight, le quali inizialmente potrebbero risultare impegnative, ma con il tempo ci prenderete la mano. Vediamo insieme Come affrontarli al meglio per evitare di soccombere con estrema facilità e rapidità. Come sconfiggere i ...

God of War Guida : Come aprire le camere nascoste : God of War ha molto da offrire agli amanti dell'esplorazione, tra cui le camere nascoste. Se avete da poco iniziato l'avventura, vi sarete sicuramente imbattuti almeno in una una porta con un grande sigillo roccioso danneggiato sulla stessa. Cosa sono? Come si aprono? Cosa troverete al loro interno? Presto detto! Come aprire le camere ...

God of War Guida : Come guadagnare argento : Nel nostro articolo God of War Guida: Quello che c'è da sapere, vi abbiamo accennato della valuta monetaria presente in gioco, la quale vi permette di fare acquisti presso i mercanti, allo scopo di ottenere nuovi equipaggiamenti o potenziare quelli in vostro possesso. Scopriamo insieme tutti i modi per ottenere argento. Come ...

God of War Guida : Come resuscitare Kratos : Come vi abbiamo accennato in God of War Guida: Quello che c'è da sapere, in caso di morte, è possibile resuscitare Kratos, a pacco che disponiate della Pietra della Resurrezione, dove si trova e Come la si ottiene ed utilizza? Presto detto! God of War: Come resuscitare in caso di morte Normalmente in caso di morte, ...

God of War Guida ai forzieri : Quali sono - cosa contengono e come aprirli : Nel nostro articolo God of War Guida: Quello che c'è da sapere, vi abbiamo accennato della presenza dei forzieri nel nuovo capitolo della serie. come da tradizione, esistono forzieri di vario tipo, i Quali oltre a contenere oggetti differenti, richiedono un sistema di apertura più meno complesso, a seconda della tipologia. Scopriamo insieme quello che c'è da sapere a riguardo.

God of War Guida : Come salvare la partita manualmente : Come vi abbiamo accennato in God of War Guida: Quello che c'è da sapere, vi sono 2 modi per salvare i propri progressi nel nuovo capitolo della serie, scopriamo insieme quali sono e Come funzionano. God of War: Come salvare i progressi di gioco Il salvataggio dei progressi è sicuramente la prima grande preoccupazione ...

God of War Guida : Quello che c'è da sapere : Se avete acquistato God of War, allora questo articolo potrebbe tornarvi utile. In attesa della nostra Recensione, vogliamo condividere con voi una serie di Guide, come accade di consueto con ogni titolo Tripla A. God of War: I nostri consigli Se provenite dai precedenti capitoli, depositateli nel dimenticatoio, perchè questo nuovo ...