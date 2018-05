GRECIA COLMENARES arriva in Italia | ecco dove e quando

tvsoap

: Trasformazione impressionante, la ricordate? Guardatela ora ?? - NapoliSport1926 : Trasformazione impressionante, la ricordate? Guardatela ora ?? - CucciBons : Grecia Colmenares ne è orgogliosa!!!! #Topazio #GF15 ?????????? - GreciaFanNapoli : #RECORD Siamo SENZA PAROLE! Grecia Colmenares a Napoli, Stampa e giornalisti IMPAZZITI per il suo arrivo! Decine e… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Una volta tanto, più che di anticipazioni per il futuro, parliamo del periodo d’oro del daytimeno ed internazionale, e nello specifico di una star delle telenovelas entrata nel cuore di tutti gli appassionati di questo genere.il 12 maggio a Napoli! Sono ancora tanti infatti, anche in, i fan die delle telenovelas da lei interpretate con grande successo negli anni ottanta e novanta: Azucena, Topazio, Ribelle, Primo amore, Milagros, La voce del Signore, Maria e I due volti dell’amore sono solo alcuni dei titoli che hanno vistocome assoluta ed amatissima protagonista. Per gli aficionados nostrani della, abbiamo dunque una bella notizia: l’attrice interverrà il 12 maggio in una serata “soap-culinaria” organizzata nel noto ristorante di Napoli La Bersagliera e per l’occasione si ...