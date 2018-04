Grande Fratello | Nina lascia Luigi | la reazione di Favoloso sorprende

Grande Fratello 2018 - terza puntata del 30 aprile in diretta : Barbara D'Urso - terza puntata GF 2018 Dopo la turbolenta settimana appena trascorsa, il Grande Fratello 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della serata. Grande Fratello 2018: la diretta minuto per minuto della terza puntata di lunedì 30 aprile 21.36: Con le immagini di quanto successo ...

Grande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 diretta : Baye Dame contro Aida : BARBARA D'URSO contro I CONCORRENTI DEL Grande Fratello 15Grande Fratello 15: Baye Dame SQUALIFICATOprosegui la letturaGrande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 diretta: Baye Dame contro Aida pubblicato su TVBlog.it 30 aprile 2018 23:56.

Patrizia Bonetti / Eliminata terza puntata : la storia con Luigi Favoloso finisce sul nascere (Grande Fratello) : Patrizia Bonetti, sarà Eliminata? La ragazza crede di essere andata al televoto per colpa di Aida Nizar, ma non sa che invece a votarla è stata Mariana Falace. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:51:00 GMT)

Grande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 diretta : Luigi Favoloso e Nina Moric - è finita : BARBARA D'URSO CONTRO I CONCORRENTI DEL Grande Fratello 15Grande Fratello 15: BAYE DAME SQUALIFICATOprosegui la letturaGrande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 diretta: Luigi Favoloso e Nina Moric, è finita pubblicato su TVBlog.it 30 aprile 2018 23:36.

Grande Fratello 2018 - terza puntata del 30 aprile in diretta : eliminata Patrizia : Barbara D'Urso - terza puntata GF 2018 Dopo la turbolenta settimana appena trascorsa, il Grande Fratello 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della serata. Grande Fratello 2018: la diretta minuto per minuto della terza puntata di lunedì 30 aprile 21.36: Con le immagini di quanto successo ...

Baye Dame Dia squalificato/ Il pubblico in festa : "Era ora" - ma Danilo... (Grande Fratello 2018) : Baye Dame squalificato dalla Casa del Grande Fratello 15. Barbara D'Urso accusa duramente il ragazzo poi legge il provvedimento disciplinare, primo di tanti(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:35:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - BAYE DAME SQUALIFICATO/ Diretta e provvedimenti - Luigi Favoloso : Nina Moric mi lascia ok : GRANDE FRATELLO 2018, Diretta terza puntata: eliminati e il caso Aida Nizar, BAYE DAME Dia e Luigi Mario Favoloso squalificati? In arrivo provvedimenti molto duri da parte di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:28:00 GMT)

Luigi Favoloso/ Accetta a sorpresa la decisione di Nina Moric : "Non sono pentito..." (Grande Fratello 2018) : Luigi Favoloso, la storia d'amore con Nina Moric è davvero finita? Il ragazzo si è avvicinato a Patrizia Bonetti e la sua fidanzata ha deciso di lasciarlo. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:22:00 GMT)

Bullismo al Grande Fratello - per l'Italia e la trasmissione è scandalo : E' nella trasmissione del Grande Fratello che si manifesta un'episodio vergognoso e, triste a dirsi, proprio davanti a tutta l'Italia, dove molti giovani hanno visto la scena e sicuramente non ne hanno tratto alcun insegnamento. Le minacce all'interno della casa Al Grande Fratello 15 va in onda la cattiveria dei concorrenti nei confronti di Aida Nizar, la partecipante di origine spagnola. Gli uomini del Grande Fratello hanno fatto diverse ...

Grande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 diretta : la sorpresa per Patrizia : BARBARA D'URSO CONTRO I CONCORRENTI DEL Grande Fratello 15Grande Fratello 15: BAYE DAME SQUALIFICATOprosegui la letturaGrande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 diretta: la sorpresa per Patrizia pubblicato su TVBlog.it 30 aprile 2018 23:11.

PATRIZIA BONETTI / La lettera del padre Paolo al Grande Fratello 2018 - sarà eliminata? : PATRIZIA BONETTI, sarà eliminata? La ragazza crede di essere andata al televoto per colpa di Aida Nizar, ma non sa che invece a votarla è stata Mariana Falace. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:10:00 GMT)

Grande Fratello : Baye Dame squalificato : I tanto attesi provvedimenti disciplinari sono arrivati. Durante la diretta della terza puntata, dopo un acceso confronto con i concorrenti della casa, Barbara D'Urso legge un comunicato ufficiale del ...

LIVE Grande Fratello 15 : Baye Dame squalificato Video : Grande Fratello, diretta del 30 aprile: squalifica immediata di Baye Dame La puntata parte con una Barbara D'Urso infuriata, che ha giudicato orrende e cariche d'odio le manifestazioni di bullismo ai danni di Aida Nizar. Alcuni filmati, troppo crudi, non sono neanche stati mandati in onda. La D'Urso ha calDamente invitato tutti i concorrenti a finirla immediatamente con questi comportamenti vergognosi. Baye, dopo aver chiesto scusa, ha accusato ...

Grande Fratello - la furia di Barbara D’Urso contro i ragazzi : «Sono inca**ata! Ci siamo vergognati di mandare in onda queste cose violente e cariche di odio» – Video : GF15 - Barbara contro i ragazzi Barbara D’Urso furiosa con i ragazzi del Grande Fratello 2018. Nel corso della terza puntata del reality (qui la diretta minuto per minuto) la conduttrice ha preso una ferma posizione contro gli insulti e gli atteggiamenti di bullismo messi in atto da alcuni concorrenti contro Aida Nizar. La conduttrice ha fin da subito parlato di una “puntata difficile”, e rivolgendosi al pubblico a casa ha ...