Grande Fratello | i dubbi di molti telespettatori

: 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - trash_italiano : 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - GrandeFratello : La nostra Barbara legge il comunicato di Grande Fratello a seguito degli avvenimenti di cui abbiamo parlato in punt… - GassmanGassmann : Mi dicono che ieri il coso...il grande fratello, abbia fatto compiere alla civiltà quel passo che le mancava per po… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Durante la terza puntata del, insi sono indignati del comportamento del pubblico in studio. Gli applausi allo squalificato Baye Dame e i fischi ad Aida sembrerebbero pilotati dagli autori del reality. Quella del 30 aprile, è stata una puntata piena di colpi di scena. Tra Baye Dame squalificato, Luigi Favoloso mollato da Nina Moric e Patrizia eliminata, non c’è stato un minuto di tranquillità. Ma a parte tutto questo, quello che non è tornato aidel reality show è stato il comportamento delle persone in studio. Le prime incongruenze Durante la puntata, in particolar modo, durante lo spazio riservato a Baye Dame in studio, qualcosa nel pubblico è apparso strano. Prima di tutto gli scroscianti applausi al ragazzo senegalese nonostante la squalifica e dunque un atteggiamento poco onorevole, successivamente, nel faccia a faccia con Aida Nizar (in ...