Grande Fratello da record | Barbara d’Urso | “Battuti tutti i reality”

lanostratv

: 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - trash_italiano : 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - GrandeFratello : La nostra Barbara legge il comunicato di Grande Fratello a seguito degli avvenimenti di cui abbiamo parlato in punt… - matteograndi : Qualcuno dovrebbe spiegare a Barbara D’Urso e al Grande Fratello che se porti lo schifo in tv, poi non te la puoi p… -

(Di martedì 1 maggio 2018)batte ognicon il15: ascolti Tv Nuova puntata, la terza, ieri sera, per il15. Puntata che tutto il pubblico italiano, anche i non fans del reality attendevano, per scoprire quale fosse il destino di alcuni dei concorrenti che in questa settimana si sono comportati in maniera deplorevole.d’Urso ieri ha dedicato gran parte del programma per parlare con i ragazzi, riprenderli e informare loro delle conseguenze a cui andranno incontro per colpa del loro comportamento. Il pubblico ha apprezzato comed’Urso ha trattato l’argomento, specialmente dopo tutte le polemiche riguardanti L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Il pubblico ha talmente apprezzato al punto tale da far faredi ascolti alla conduttrice, battendo Il Commissario Montalbano. La terza puntata del15 su ...