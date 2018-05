GRANDE FRATELLO 2018 | ASIA ARGENTO QUERELA FILIPPO “Mi danno della zo***la su Mediaset?

GRANDE FRATELLO - Baye Dame squalificato per gli insulti ad Aida Nizar : la rabbia di Barbara D'Urso in diretta : Il primo squalificato al Grande Fratello . Dopo una settimana di insulti, volgarità e violenze verbali, Baye Dame deve lasciare la casa. È stata Barbara D'Urso a leggere ai ragazzi il comunicato ...

Nina Moric e Luigi Favoloso si erano lasciati prima del GRANDE Fratello? Parla la modella : Quando si sono lasciati Nina Moric e Luigi Mario Favoloso? L'ex moglie di Corona mette a tacere le malelingue L'addio tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso ha sorpreso un po' tutti. Soprattutto perché è arrivato a due settimane dall'inizio del Grande Fratello, reality show al quale sta partecipando l'imprenditore napoletano. La storia tra i […]

GRANDE FRATELLO : i dubbi di molti telespettatori : Durante la terza puntata del Grande Fratello, in molti si sono indignati del comportamento del pubblico in studio. Gli applausi allo squalificato Baye Dame e i fischi ad Aida sembrerebbero pilotati dagli autori del reality. Quella del 30 aprile, è stata una puntata piena di colpi di scena. Tra Baye Dame squalificato, Luigi Favoloso mollato da Nina Moric e Patrizia eliminata, non c’è stato un minuto di tranquillità. Ma a parte tutto questo, ...

Aida Nizar si è sentita male dopo la puntata del GRANDE Fratello : Grande Fratello, cosa è successo ad Aida Nizar? Malore dopo la terza puntata condotta da Barbara d'Urso Si fa sempre più difficile il percorso di Aida Nizar al Grande Fratello. dopo la terza puntata condotta da Barbara d'Urso, la spagnola ha accusato un malore. La donna è scappata in bagno a vomitare: è già la […]

GRANDE FRATELLO Aida Nizar minaccia il ritiro : dalle lacrime al malore post puntata : Nell’ultima puntata del Grande Fratello Aida Nizar è stata, sia nel bene che nel male, l’unica e vera protagonista. Dall’inizio alla fine non si è fatto altro che parlare di lei e fra squalifiche e punizioni la concorrente spagnola, dopo una settimana di inferno, ha sentito il pubblico fischiarle contro e chiedere a gran voce che se ne andasse. La reazione della gente, dopo quanto le è accaduto dentro la casa, e le parole di ...

Ascolti - GRANDE FRATELLO da record - tra squalifiche e polemiche : Ascolti record per la terza puntata di “Grande Fratello” che con 4.766.000 telespettatori e il 27.17% di share e un aumento di 1.287.000 spettatori rispetto alla puntata precedente. Merito probabilmente del clamore che si era creato a causa di alcuni comportamenti scorretti ai danni di una concorrente, la spagnola Aida Nizar, che sono stati sanzionati e duramente criticati dalla conduttrice Barbara D’Urso. Nel corso della serata, il ...

GRANDE FRATELLO 2018 - terza puntata : squalificato Baye Dame : l Grande Fratello,la violenza dello scontro tra Baye e Aida ha sollevato tante polemiche e dure sono state le reazioni sul web contro il giovane senegalese. La richiesta della squalifica di Baye Dame dal gioco è stata gridata quasi all’unanimità e così, come ha detto Barbara D’Urso all’inizio della trasmissione, il Grande Fratello ha deciso di prendere provvedimenti. Ma vediamo cosa è accaduto ...

“Aida! Aida!”. GRANDE FRATELLO - malore per la Nizar. Finale di puntata tesissimo all’interno della casa. La concorrente spagnola corre in bagno e le telecamere riprendono tutto : Dopo una settimana di fuoco e polemiche, è andata in onda la terza puntata del “Grande Fratello 15″, condotta da Barbara d’Urso su Canale 5. Baye Dame è stato ufficialmente squalificato dal gioco. La motivazione data dalla conduttrice è tanto semplice quanto logica: ”Le aggressioni e la violenza non hanno nulla a che fare con lo spirito del programma”. Il romano di origine senegalese ha abbandonato la ...

Analisi Auditel : Il Commissario Montalbano e Il GRANDE Fratello : Si parte alle ore 20 con la sfida dei Tg vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre sulla linea del 25% di share, mentre la curva del Tg5 si appoggia sulla soglia del 20%. La curva del Tg La7 scorre poco sopra la linea del 5%, con la curva rossa del Tg2 che tocca la linea del 10% di share.La sfida dell'access time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 25% di share, seguita dalla curva di Striscia la notizia che poi ...

GRANDE FRATELLO da record - Barbara d’Urso : “Battuti tutti i reality” : Barbara d’Urso batte ogni record con il Grande Fratello 15: ascolti Tv Nuova puntata, la terza, ieri sera, per il Grande Fratello 15. Puntata che tutto il pubblico italiano, anche i non fans del reality attendevano, per scoprire quale fosse il destino di alcuni dei concorrenti che in questa settimana si sono comportati in maniera deplorevole. Barbara d’Urso ieri ha dedicato gran parte del programma per parlare con i ragazzi, riprenderli e ...

Sfuriata - lacrime e punizioni : il GRANDE FRATELLO fa boom di ascolti : Vittoria storica per il Grande Fratello 15 su 'Il Commissario Montalbano'. Il reality show condotto da Barbara d'Urso , dalla prossima settimana andrà in onda di martedì, nda , ha superato nello share ...

GRANDE FRATELLO - Barbara D'Urso zittisce Luigi Favoloso - ecco il motivo : Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l'attesissima terza puntata del "Grande Fratello 15", il reality prodotto da "Endmol Italia". Una Barbara D'Urso visibilmente arrabbiata ha affrontato un argomento molto delicato, quello del bullismo. La conduttrice, inoltre, ha comunicato a Baye Dame e al resto del gruppo i provvedimenti che lei e gli autori hanno preso dopo aver visionato questi gesti ingiustificabili. Ricordiamo che il senegalese in ...