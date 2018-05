GR | bambino di un anno investito da trattore | gravi ferite

Orrore in Germania - il bambino aveva solo 7 anni. I genitori vanno a riprenderlo dopo una giornata fuori casa - ma la porta è chiusa a chiave. Subito interviene la polizia - poi la tragica scoperta : Una notizia agghiacciante quella che arriva dalla Germania e che sta sconvolgendo l’intero Paese. Si tratta dell’uccisione di bambino di appena 7 anni. È accaduto in Germania dove un bambino è stato trovato morto, apparentemente per strangolamento. Sabato mattina il papà ha rinvenuto il corpicino del figlio in una vasca da bagno. Una morte Subito sospetta e probabilmente provocata da quella persona che doveva accudirlo, ed era anche ...

Mafia - smantellata rete di Messina Denaro. Le intercettazioni choc : “Hanno fatto bene a sciogliere il bambino nell’acido” : “Vedi, una statua gli devono fare, una statua, Padre Pio ci devono mettere allo zio Ciccio. E a quello accanto. Quelli sono i santi”, si sente nella conversazione captata dai magistrati. I due interlocutori fanno riferimento sia a Matteo Messina Denaro che al padre, Francesco Messina Denaro, morto qualche anno fa. “Io ho le mie vedute… è potuto essere stragista”. E ancora: “Ha fatto bene!” a sciogliere ...

“Un miracolo”. I genitori muoiono - lui nasce lo stesso 4 anni dopo quel terribile incidente. Il web in festa per l’arrivo di un bambino davvero speciale - al quale tutti stanno facendo coraggio : Una nascita incredibile, una storia che sembra uscita dalla penna di uno scrittore e che invece ha fatto gridare al miracolo il mondo intero. Lui, un bimbo che ha da poco aperto gli occhi per la prima volta, è infatti venuto al mondo quattro anni dopo la morte dei genitori, scomparsi tragicamente. Tutto è successo in Cina, come raccontato dal Guardian, e lui, il piccolo Tiantian è stato partorito da una madre surrogata. A prendersi cura ...

“Come ha potuto!?”. Era suo figlio : aveva 7 anni. Una separazione difficile - la paura che le portassero via il suo bambino l’hanno devastata poi l’atrocità : “Nulla può giustificarla” : Una madre può misurare l’amore che nutri nei riguardi del proprio bambino? Quanto sarebbe disposta a fare pur di salvarlo da una sorte che ritiene dannosa? Chiunque risponderebbe che metterebbe a repentaglio la propria vita, ma mai quella del piccolo che ha tenuto dentro per nove mesi. Eppure Lesely Speed una donna di 44 anni di Rushbury, nel Regno Unito è riuscita nell’esatto contrario. Archie Spriggs il figlio di soli 7 anni è morto e ...

bambino di un anno e mezzo "scappa" dal nido e nessuno se ne accorge : Un Bambino di poco più un anno e mezzo è scappato, senza che nessuno se ne accorgesse, dal nido d'infanzia comunale di via Giovanni XXIII, ad Agliana, in provincia di Pistoia. A raccontare la storia Il Tirreno:Erano da poco passate le 10,30 dello scorso giovedì mattina, ma lo sconcertante episodio è diventato di pubblico dominio solo dopo un paio di giorni, quando, fra sabato e domenica, la notizia ha iniziato a ...

bambino BLOCCA IPHONE PER 47 ANNI / Provava a sbloccare il dispositivo della mamma - crea un danno irreparabile : BAMBINO BLOCCA IPHONE per 47 ANNI: Provava a sBLOCCAre il dispositivo della mamma e ha commesso un danno irreparabile. Il pericolo di esporre i bambini a questi device moderni.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:44:00 GMT)