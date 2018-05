Governo | stallo senza fine | tocca a Mattarella | Di Maio vuole il voto

Primo maggio tra festa e cortei - pensando al Governo in stallo - : Dai sindacati a Prato ai rider a Torino al discorso del presidente Mattarella. Salvini sale sul trattore e Di Maio attacca il jobs act Primo maggio, aforismi e frasi famose per la festa del lavoro ...

Governo - ora si attende la mossa di Mattarella per uscire dallo stallo - : Il capo dello Stato aspetterà ancora qualche giorno e poi potrebbe convocare un nuovo giro di consultazioni. Difficile l'ipotesi del voto a luglio. Più probabile un esecutivo "di tregua" per la ...

Governo - Salvini : ‘Non lascerò Berlusconi Intesa M5s-Pd presa in giro per italiani’. Martina : ‘Stallo colpa tua - dovresti tacere’ : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. Il riferimento è al retroscena ...

A Fico l’incarico per il Governo M5S-Pd Salvini : è ora di scendere dal piedistallo : Toccherà, come previsto, al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»

Salvini : "Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S"Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

Salvini : Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5SParlo da leader del centrodestra : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Camera, Roberto Fico. La sala stampa aprirà alle ore 15,30. Lo ha reso noto lapresidenza della Repubblica.Governo: Salvini a Di Maio, vediamoci per farne uno che duri 5 anni"Lo dico a Di Maio, lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo. Riforma delle pensioni, riforma del lavoro, riduzione delle ...

Salvini a Mattarella 'Facciamo veloce. Se ognuno scende dal piedistallo - Governo in sette giorni' : ROMA - 'Auguriamo buon lavoro al presidente Mattarella che ovviamente farà le sue scelte. Sottovoce ci tengo che gli arrivi da Trieste questa indicazione: a, facciamo veloce; b, noi le idee ce le ...

Lo stallo sul nuovo Governo - spiegato semplice : A che punto siamo arrivati dopo il terzo giro di consultazioni, andato di nuovo a vuoto The post Lo stallo sul nuovo governo, spiegato semplice appeared first on Il Post.

Governo - l'Italia è in stallo e l'onorevole va in vacanza : I parlamentari hanno già iniziato il maxi ponte: tutti a casa dal 18 aprile al 7 maggio Mattarella si prende 48 ore, strappo Berlusconi-Salvini Governo, Berlusconi: "I grillini? A Mediaset pulirebbero ...

Governo : Bernini - stallo demerito M5S : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “Ringraziamo la presidente del Senato per essersi spesa con impegno, competenza e spirito istituzionale per sbloccare lo stallo politico. Il tentativo di Elisabetta Casellati ha messo in chiara evidenza, qualora ci fossero stati dubbi, che la responsabilità dell’impasse ricade tutta intera sul M5S incapace di cogliere un’occasione storica per mettersi davvero al servizio del Paese collaborando ...

Lo stallo sul Governo può essere risolto dai mercati? : Lo stallo che si è venuto a creare nella formazione del nuovo Governo finora non ha avuto conseguenze sulla borsa e sul nostro debito pubblico.Spread con i titoli tedeschi nella norma, mercati azionari tutto sommato tranquilli. Una situazione che sembrerebbe smentire la regola in base alla quale i mercati sono sempre particolarmente sensibili all'instabilità politica.O c'è dell'altro? Intanto, è bene ricordare che i ...

Governo - Salvini : “O si esce dallo stallo o mi ci metto io in prima persona. Se va male si va a votare” : “O in poche ore se ne esce, o ci provo io ad andare al Governo. E se va male si va a votare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo comizio in piazza a Isernia. “Stiamo facendo esercizio di pazienza e dialogo, perché ti alzi la mattina con Tizio che insulta Caio. Sto cercando di mettere d’accordo tutti, ma se non si muove nulla il Governo lo metto in piedi io”. Lo ha detto il leader della Lega, ...

Governo - la Casellati certifica lo stallo. Se restano i veti lunedì tocca a Fico : Incarico di 48 ore per verificare l'ipotesi centrodestra-grillini IL PUNTO / I paletti di Mattarella - di P. F. DE ROBERTIS

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un Governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia