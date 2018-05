Governo | Salvini ' Un esecutivo istituzionale non mi piace Chiederò un preincarico'

Salvini : 'Proverò fino all'ultimo a formare un Governo' : "Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, specificando che il ...

Il presidente Mattarella furioso - la voce : 'Sul Governo decide venerdì'. Nessun incarico a Matteo Salvini : Non ha Nessuna intenzione di affidare un incarico a Matteo Salvini come gli chiede Silvio Berlusconi . No, Sergio Mattarella ha escluso l'ipotesi di un incarico al buio in passato e non cambia idea ...

Di Maio a Salvini “cambiamo tutto - subito al voto”/ M5s “Governo ko : partiti preferiscono Berlusconi e Renzi” : Di Maio, "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: "ci vuole ora un Congresso"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 14:12:00 GMT)

Accordo tra Renzi e Salvini per un Governo centrodestra dem : Luigi Di Maio game over. Nel centrodestra a questo punto sarebbe pronta la svolta gestita da Silvio Berlusconi. L’unica vera

Salvini accetta la sfida. “Lavoro per un Governo ma elezioni più vicine” : «Io continuo a sperare di poter fare un governo, perché è quello che ci chiede la gente. Non lavoro per le elezioni, ma non le escludo. E certo, oggi sono più vicine». Matteo Salvini parla per sms perché è in vacanza con Elisa Isoardi in Puglia. Cielo, mare e la sabbia dove infilare il suo 2 di picche per Di Maio: sulle idee politiche dell’uomo si ...

Matteo Salvini : 'Quattro mesi di Governo e voto a ottobre' : Mentre Luigi Di Maio blatera a vanvera di 'elezioni a giugno' che non si possono fare, Matteo Salvini e la Lega , incassato l'ennesimo successo in Friuli, valutano quale possa essere l'alternativa a '...

Di Maio a Salvini : 'Chiediamo al Quirinale il voto a giugno'. Salvini : 'Facciamo Governo senza Pd' : Nuova presa di posizione del leader M5s dopo la chiusura di ieri di Matteo Renzi a un dialogo con i pentastellati . Di Maio propone, a questo punto, a Salvini di chiedere al Colle di tornare al voto a ...

Governo - Di Maio a Salvini : "Chiediamo insieme elezioni a giugno" : Il leader politico dei M5s: "Vergognoso come gli altri partiti stiano pensando solo alle poltrone". Poi rivolto al leader della Lega: "Ha preferito gli interessi di un condannato incadidabile" Renzi ...

Di Maio a Salvini “voto a giugno”/ Video sfogo M5s : “impossibile accordo Governo con Pd-Renzi e Centrodestra” : Di Maio, "basta accordi con Lega e Pd. Con Salvini andiamo al voto a giugno". Renzi chiude al M5S: “Fiducia a Di Maio mai, piuttosto Governo istituzionale", ultime notizie su stallo politico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Governo - Di Maio a Salvini : chiediamo insieme voto a giugno : Roma, 30 apr. , askanews, 'Tutti parlano di inserire il ballottaggio nella legge elettorale ma il ballottaggio saranno le prossime elezioni politiche perciò dico a Salvini: andiamo insieme a chiedere ...