Governo | M5s conferma la linea del voto Ma la Lega guarda a Renzi | “Esecutivo per

Colle irritato con il M5s : niente voto a giugno Idea Governo di tregua : L'ultimo asso sembra essere quella del governo di tregua, guidato da una personalità «terza», fuori dalla politica, capace di coagulare largo consenso con obiettivi minimi ma sufficienti per non ...

Governo : Fontana (Lega) - se M5S vuole andare a votare si assuma responsabilità : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Se il Movimento 5 Stelle non è disponibile a fare un Governo con il centrodestra l’unica alternativa è andare a votare. Non può esistere un Governo col Pd, che è stato sonoramente confitto alle elezioni e ha un programma diverso dal nostro. Un accordo con loro sarebbe assurdo”. Così a Zapping su Radio 1 Rai è Lorenzo Fontana, deputato e vicesegretario della Lega, vicepresidente della Camera ...

Un Governo da incubo. Girotondo fogliante sulla possibile convergenza Pd-M5s : Ma per governare è giusto, e possibile, parlare con tutti? E, venendo ancora più vicini alla cronaca degli ultimi giorni, che cosa sarebbe per l'Italia un anomalo accordo tra Movimento 5 stelle e Partito democratico , accordo anomalo viste le distanze oggettive, per non dire gli insulti prima ...

Renzi : «No a un Governo con M5S» Video Boccia : «Non ci tratti come soldatini» Di Maio chiude : Matteo ha ego smisurato : L’ex presidente del Consiglio intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa: «No a un governo con i Cinque Stelle». E sulla vicenda della colf che il presidente della Camera Roberto Fico avrebbe pagato in nero: «È grave, deve chiarire».

Renzi a Che tempo che fa ha aperto a un Governo tra Pd - M5s e Centrodestra : Scommettiamo? La maggior parte dei giornali di domani bucherà la notizia centrale dell’intervista di Matteo Renzi alla trasmissione di Rai 1 Che tempo che fa, per altro ribadita da lui stesso in finale di intervista. Anziché titolare sull’inaspettata apertura di di Renzi verso sia il M5S che il Centrodestra per un governo istituzionale, titoleranno sulla chiusura verso un governo politico M5S-PD. Eppure, un governo politico di unità ...

Renzi stoppa il Governo con M5s : "Ma pronti a scrivere le regole insieme - anche con la Lega" : L'ex premier e segretario del Pd: "O M5s e Lega fanno il governo o scriviamo le regole insieme: legge elettorale e una riformacostituzionale per fare iniziale davvero la terza Repubblica".Cade nel vuoto l'appello del leader grillino. Mentre Berlusconi immagina un esecutivo di minoranza

Calenda Governo M5S : A sorpresa Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico che si era detto pronto a strappare la tessera del Pd appena presa di fronte alla prospettiva di un governo con M5s, apre al dialogo con i grillini. Può esserci, dice intervistato da Lucia Annunziata, "perché in politica bisogna sedersi con tutti, ma non per fare la ruota di scorta a un governo Di Maio". In politica ci si siede sempre al tavolo, ma con ...

Renzi : 'Governo con M5s è presa in giro'. Di Maio : 'Ci abbiamo provato - la pagheranno' : E Renzi, usando parole simili, sfida i 5Stelle ad un confronto in streaming, come il Movimento chiedeva cinque anni fa: in questo modo, per l'ex segretario dem, si potrebbe "capire se hanno cambiato ...

Calenda : Governo di tutti. Pd no ruota di scorta M5s : Un governo istituzionale senza prof o tecnici, un governo di tutti, di tutti i partiti che ci stanno, per il bene del paese. È la proposta del ministro uscente dello Sviluppo Carlo Calenda che ospite di Lucia Annunziata a "1/2 in più" oggi pomeriggio ha fornito la sua ricetta per uscire dallo stallo politico che dura da ormai quasi due mesi.Un governo istituzionale con obiettivi "che siano condivisi”: un esecutivo che rispetti gli "obblighi ...

Renzi : 'No a Governo con M5s - ma pronti a scrivere le regole insieme' - Di Maio : 'Ego smisurato - noi ci abbiamo provato' : "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo ". Lo ha detto l' ex segretario del Pd Matteo Renzi , sottolineando che "...