Governo | il Quirinale non vuole il voto E la Lega guarda a Renzi | “Esecutivo per

ilfattoquotidiano

: #Governo #Di Maio a #Salvini: 'Chiediamo al Quirinale il voto a giugno' - Agenzia_Ansa : #Governo #Di Maio a #Salvini: 'Chiediamo al Quirinale il voto a giugno' - Agenzia_Ansa : Di Maio a Salvini: 'Chiediamo al Quirinale le elezioni a giugno'. Lega: 'Lavoriamo per un governo senza Pd non per… - RaiNews : Di Maio a Salvini: chiediamo al Quirinale il voto a giugno. 'Tutti parlano di inserire un ballottaggio nel sistema… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Ilnonilsubito. E Sergio Mattarella non sembra neanche convinto della proposta di Matteo. Che invece adesso potrebbe cominciare a piacere alla. L’ex segretario del Pd aveva bruciato la direzione del suo partito, comparendo sulla poltrona di Fabio Fazio per chiudere a ogni possibile intesa con il Movimento 5 stelle. E soprattutto per lanciare la proposta di undi scopo con un duplice obiettivo: fare le riforme istituzionali ed elettorali. L’apertura di Giorgetti: “Esecutivo breve per cambiare la legge elettorale” – Una prospettiva che potrebbe piacere anche al centrodestra: non solo a Silvio Berlusconi – ormai rodato interlocutore del leader dem – ma ora anche a Matteo Salvini. Non è un caso, infatti, che nella sua apparizione televisivasia stato attento a non attaccare in tv il leader della, ...