Governo di scopo per la legge elettorale

Governo : Decaro (Anci) - 'di scopo' ci preoccuperebbe - serve stabilità : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - Un Governo 'di scopo' "ci preoccuperebbe, perché abbiamo bisogno di stabilità. Ne ha bisogno il paese e ne hanno bisogno le comunità che amministriamo e anche i sindaci, in una interlocuzione diretta e duratura con il Governo". Lo afferma a margine dell'assemblea di Anc

Pd - nuova frattura sul Governo di scopo : crescono i disponibili ma Renzi si oppone : un Pd quanto mai diviso quello che si prepara all'incontro di giovedì prossimo con il capo dello Stato. La delegazione del Partito democratico dopodomani salirà al Colle per le consultazioni con un'...

Governo di scopo : Diciamo che, in assenza di maggioranza politica, si potrebbe formare a breve un Governo a termine che possa traghettare il Paese verso nuove elezioni, con o senza una nuova legge elettorale.

Pd - Rosato 'Utile un referendum tra gli iscritti sul futuro Governo'. Orfini 'Non serve'. Richetti 'Sì a esecutivo di scopo' : Per Richetti il 'renzismo' non è finito: 'Quella spinta a cambiare la politica e il Paese non è per nulla terminata. Il lavoro che ha davanti il Pd è enorme e Renzi può avere un ruolo. Ma è bene che ...

Quello che la Lega non dice : il "Governo di scopo" governa : Il governo significa potere e la prima regola della politica è che nessuno rinuncia volontariamente al potere una volta che lo ha tra le mani. Tutto questo senza considerare che i parlamentari, nuovi ...

DIETRO LE QUINTE/ L'ombra del Governo di scopo spacca Pd e Forza Italia : Partiti alle prese con una crisi di nervi. La fragile tregua nel Pd cede alla prima scintilla. Intanto Salvini lavora ai fianchi Forza Italia. Prende forma il governo di scopo?

Il Pd apre a un Governo di scopo : "Non staremo sull'Aventino" : Il Pd non intende stare “sull’Aventino”, avrà una “funzione di sfida e di cambiamento” e non aspetterà solo l’iniziativa di chi ha vinto le elezioni. Lo assicura il segretario reggente...

SALVINI CHIAMA DI MAIO/ Governo di scopo M5s-Lega : grillini a Montecitorio incontrano Martina e Grasso : SALVINI CHIAMA Di MAIO su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Pd spera in Berlusconi, grillini incontrano LeU e Martina

Governo a che scopo? : Roma. Poche righe del documento votato lunedì dalla direzione Pd " con sette astenuti, tutti della componente di Michele Emiliano " restituiscono il senso dei prossimi possibili avvenimenti. E' il ...

Se un Governo di scopo è l’unica strada per tutti : (foto: Getty Images) Tutto è possibile, certo, ma dopo la direzione Pd di ieri una cosa appare chiara: i dem staranno all’opposizione. Semmai una maggioranza politica potrà nascere dal tripartito esito del 4 marzo, non godrà del sostegno dei 116 seggi alla Camera e dei 58 al Senato. Tranne la minoranza capeggiata dal governatore pugliese Michele Emiliano, che invece sembrerebbe aperta a un accordo programmatico col Movimento 5 Stelle tutti gli ...

Pd - Delrio : «Governo di scopo? Se Mattarella chiama valuteremo» : «Se Mattarella ci chiedesse di fare il Governo? Valuteremo. Il Presidente ha sempre la nostra attenzione e la nostra collaborazione. Noi siamo disponibili ad ascoltare, diversamente da quello...

Martina è il dopo-Renzi/ Direzione Pd - video : "Lega e M5s governino". Cuperlo - "meglio Governo di scopo" : Dopo la Direzione Pd e verso l'Assemblea Nazionale, Martina è il post-Renzi: "Mai con Lega e M5s, guiderò partito con collegialità". Ok voto al documento finale, Cuperlo "governo di scopo"

Pd - Cuperlo 'No ritorno al voto - vedo un Governo di scopo' : ROMA - Il 'renzismo' in quanto idea del futuro Paese è finito. Tornare al voto sarebbe un errore drammatico, mentre uno scenario possibile potrebbe essere un governo di scopo composto da tutte le ...