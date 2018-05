Governo | Di Maio | ' I partiti hanno voluto rifiutare il cambiamento | ora al voto'

Di Maio a Salvini “cambiamo tutto - subito al voto”/ M5s “Governo ko : partiti preferiscono Berlusconi e Renzi” : Di Maio, "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: "ci vuole ora un Congresso"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 14:12:00 GMT)

Di Maio per il voto subito. La Lega : o Governo Cdx-M5s o elezioni : Il leader del Movimento 5 stelle chiede di andare alle urne il prima possibile. Gelo dal Quirinale. Nel centrodestra il numero due della Lega Giorgetti si dice pronto a lavorare per un governo con i 5 ...

DI MAIO "ELEZIONI A GIUGNO" - LO STOP DEL QUIRINALE/ Governo - 'sale' Salvini : Renzi fa 'scoppiare' il Pd : Di MAIO, 'Elezioni a giugno': il QUIRINALE lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd.

DI MAIO “ELEZIONI A GIUGNO” - LO STOP DEL QUIRINALE/ Governo - ‘sale’ Salvini : Renzi fa ‘scoppiare’ il Pd : Di MAIO, "Elezioni a giugno": il QUIRINALE lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: "ci vuole ora un Congresso"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:47:00 GMT)

DIETRO LE QUINTE/ Niente voto : il Governo-ponte di Mattarella spiazza Renzi e Di Maio : Di Maio vuole il voto, ma imbroglia i suoi. E' pronto invece un governo di traghettamento, per preparare il Pd (senza Renzi) al patto con M5s. E per votare nel 2019. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:00:00 GMT)RISULTATO ELEZIONI FVG/ La vittoria inutile di Salvini spiana la strada a Mattarella, di A. FannaDALLA CINA/ Lao Xi: Renzi fa l'errore di Mao e si prepara ad affondare l'Italia

Renzi : "Votare Governo Di Maio sarebbe tradire elettori Pd" : "Sono stato letteralmente inondato di messaggi, dopo la trasmissione di Fazio . Grazie ai tantissimi che mi hanno scritto. Ho spiegato perché non sono d'accordo a votare un governo Di Maio o un ...

Renzi : “Votare Governo Di Maio sarebbe tradire elettori Pd” : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Sono stato letteralmente inondato di messaggi, dopo la trasmissione di Fazio. Grazie ai tantissimi che mi hanno scritto. Ho spiegato perché non sono d’accordo a votare un governo Di Maio o un governo Salvini. Tocca a loro governare, se ne sono capaci. L’ho spiegato senza rancore, senza ripicche, senza polemiche: guardate il video che abbiamo caricato qui su Facebook per verificarlo coi vostri ...

Di Maio a Salvini : 'Chiediamo al Quirinale il voto a giugno'. Salvini : 'Facciamo Governo senza Pd' : Nuova presa di posizione del leader M5s dopo la chiusura di ieri di Matteo Renzi a un dialogo con i pentastellati . Di Maio propone, a questo punto, a Salvini di chiedere al Colle di tornare al voto a ...

Governo : Bellanova - Di Maio? ogni parola gravissima si commenta da sé : Roma, 30 apr. , AdnKronos, 'Preferisco non commentare. ogni parola, gravissima, si commenta da sé. Dico solo che se il contratto con il Pd è l'ultima cosa che il Movimento 5Stelle avrebbe voluto fare, ...

Governo - Beppe Grillo difende Di Maio e attacca Pd e Forza Italia : "Vecchi partiti sono parassiti" : "L'entusiasmo di Luigi viene scambiato per bramosia di potere", scrive Grillo, "un tentativo di accordo con questi personaggi lo dobbiamo al paese"

Governo : Meloni - Di Maio imbarazzante : ANSA, - ROMA, 30 APR - "Luigi Di Maio, come un bambino capriccioso, pur di non ammettere la sconfitta, vuole portarsi via la palla e non far giocare la partita a chi la può vincere. Il suo ...

Governo : Orfini - partiti pensano solo a poltrone? Di Maio fa autocritica : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Secondo Di Maio la paralisi politica è dovuta ai partiti che pensano solo ‘al proprio orticello e alle poltrone’. Finalmente una sincera autocritica”. Lo scrive su twitter il presidente Pd, Matteo Orfini. L'articolo Governo: Orfini, partiti pensano solo a poltrone? Di Maio fa autocritica sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Meloni - Di Maio imbarazzante : ANSA, - ROMA, 30 APR - "Luigi Di Maio, come un bambino capriccioso, pur di non ammettere la sconfitta, vuole portarsi via la palla e non far giocare la partita a chi la può vincere. Il suo ...

Renzi chiude a Di Maio. L'ex premier : 'Governo a tempo per riscrivere le regole' : ... ignorato nelle parole delL'ex premier, chiederà alla direzione di ottenere il via libera all'incontro con i grillini : 'Incontrare Di Maio è normale, magari in streaming; votare la fiducia a un ...