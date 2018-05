Governo Colle attende segnali | ' no' voto a giugno

Voto a giugno - gelo dal Colle : meglio un “Governo di tregua” : Voto a giugno, gelo dal Colle: meglio un “governo di tregua” La priorità è la nuova Finanziaria. E magari apportare modifiche al Rosatellum. Continua a leggere

Colle : niente elezioni a giugno - meglio opzione Governo di tregua : Dopo oltre 50 giorni di nulla di fatto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ancora alla ricerca di una soluzione per dare un governo al Paese. Dal Colle trapela un giudizio negativo sul ...

"Non resta che votare a giugno" Governo - Di Maio chiude i forni A Salvini : "Andiamo al Colle". VIDEO : "Qui stanno cercando in tutti i modi fermare per un Governo di cambiamento per i loro sporchi interessi. A questo punto non c'è altra soluzione: bisogna tornare al voto" al più presto, "a giugno". In ogni caso deciderà il presidente della Repubblica". A dirlo il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un VIDEO trasmesso in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it

"Non resta che votare a giugno" Governo - Di Maio chiude i forni A Salvini : "Andiamo insieme al Colle" : "Qui stanno cercando in tutti i modi fermare per un Governo di cambiamento per i loro sporchi interessi. A questo punto non c'è altra soluzione: bisogna tornare al voto" al più presto, "a giugno". In ogni caso deciderà il presidente della Repubblica". A dirlo il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un video trasmesso in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it

Dal "Governo balneare" al premier istituzionale : ecco le mosse del Colle : Un ' governo-ponte ' che traghetti il Paese fino alle prossime elezioni, cambiando la legge elettorale, ma soprattutto chiudendo le questioni economiche aperte, tra cui la Finanziaria. Sarebbe questa ...

Nuovo Governo - oggi Fico incontra ancora Pd e M5S. Poi sale al Colle - : Il presidente della Camera dovrà capire se i due partiti confermano l'apertura al dialogo. Poi chiederà a Mattarella più tempo per tentare stretta. Dem divisi su intesa. Berlusconi: "Gente si sente ...

Governo : pressing M5S - Colle dia più tempo a Fico - ‘patto con Pd unica strada’/Adnkronos : Roma, 25 apr. (Adnkronos) – La speranza, fondata, è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda più tempo all”esploratore’ Roberto Fico, anche in vista della direzione Pd che potrebbe rivelarsi decisiva. La strada per arrivare a un’intesa coi dem, oggettivamente, è tutta in salita, e serve tempo quanto meno per trattare. I vertici grillini sanno bene che questa è l’ultima chiamata per Palazzo Chigi, ...

Governo : Anzaldi a Salvini - Pd che ascolta Colle dà credito a Fico : Roma, 24 apr. , AdnKronos, 'Caro @matteoSalvinimi, non ti sbagliare: Di Maio non amoreggia con Renzi, né Renzi e il Pd amoreggiano con lui. C'è una parte del partito che ascoltando il Colle sta dando ...

Governo : Anzaldi a Salvini - Pd che ascolta Colle dà credito a Fico : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Caro @matteoSalvinimi, non ti sbagliare: Di Maio non amoreggia con Renzi, né Renzi e il Pd amoreggiano con lui. C’è una parte del partito che ascoltando il Colle sta dando credito al tentativo di Fico, ma il suo Collega Di Maio si è già ripreso la palla. #senzadime”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi del Pd. L'articolo Governo: Anzaldi a Salvini, Pd che ascolta Colle dà credito a Fico ...

Salvini : "Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S"Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

Governo - Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : Resta da valutare quale sarà l'ampiezza del mandato, se cioè sarà limitato al perimetro M5s-Pd o se prenderà in considerazione l'ipotesi Lega-M5s.

Governo - Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : Resta da valutare quale sarà l'ampiezza del mandato, se cioè sarà limitato al perimetro M5s-Pd o se prenderà in considerazione l'ipotesi Lega-M5s.

Governo - Fico chiamato al Colle alle 17 : 12.30 Il presidente Mattarella ha convocato alle 17 al Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico.

Molise - vince Toma e il centrodestra bussa al Colle. Forza Italia e Meloni 'Segnale che il Governo spetta a noi' : CAMPOBASSO - La prima regione 'stellata' non c'è. Davide non ce l'ha fatta contro Golia, una sola lista non riesce a travolgerne 9 dello schieramento avversario. Così il M5s non replica fino in fondo ...