Google introduce il nuovo dominio di primo livello “ app”

Google introduce le recensioni per i servizi di Google Assistant : Google ha recentemente introdotto un sistema di valutazione all'interno di Google Assistant che permetterà di esprimere un parere ed un voto per ogni servizio. L'articolo Google introduce le recensioni per i servizi di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

App Google 8.0 Beta introduce Your People e si prepara a portare Google Lens nei selfie : La versione 8.0 di App Google Beta aggiunge la sezione "Your People", per ora in lingua inglese anche sugli smartphone italiani, e prepara molte altre novità, tra cui Google Lens nei selfie. L'articolo App Google 8.0 Beta introduce Your People e si prepara a portare Google Lens nei selfie proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera si aggiorna reintroducendo l’opzione per disattivare il doppio tocco : Google è corsa ai ripari, seppur non velocemente, e ha sistemato il problemino introdotto con la precedente versione di Google Fotocamera con un nuovo aggiornamento, numero 5.2.022. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna reintroducendo l’opzione per disattivare il doppio tocco proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant introduce una nuova interfaccia per il setup iniziale : Google Assistant introduce una nuova interfaccia per la configurazione iniziale, con maggiori informazioni legate alla partnership con produttori di terze parti e di conseguenza alla privacy. L'articolo Google Assistant introduce una nuova interfaccia per il setup iniziale proviene da TuttoAndroid.

Google Maps 9.75 beta introduce le notifiche per i trasporti pubblici e prepara altre novità : Google rilascia la versione 9,75 di Google Maps beta, aggiungendo le notifiche per i trasporti pubblici e il traffico nelle vicinanze. Interessanti novità si prospettano, ancora una volta, dall'analisi del codice. L'articolo Google Maps 9.75 beta introduce le notifiche per i trasporti pubblici e prepara altre novità proviene da TuttoAndroid.

Files Go introduce nuove funzioni e Google Assistant può regolare i conti con gli amici : Files Go riceve te nuove e utili funzioni con il recente aggiornamento, che introduce ricerca, gestione duplicati e foto, mente Google Assistant è ora in grado di aiutarvi a regolare i conti con gli amici. L'articolo Files Go introduce nuove funzioni e Google Assistant può regolare i conti con gli amici proviene da TuttoAndroid.

Le Google Pixel Buds si aggiornano introducendo il doppio tap per cambiare traccia : Google ha in serbo varie novità per le Google Pixel Buds. Una di queste è la gesture che, tramite il doppio tap, può contare ora sulla possibilità di cambiare traccia. Prima relegata all'accensione/spegnimento di Google Assistant, tale comando delle cuffie di Big G è in fase di roll out e dovrebbe essere presto affiancato da altre funzionalità molto interessanti. L'articolo Le Google Pixel Buds si aggiornano introducendo il doppio tap per ...

Google Maps introduce i percorsi accessibili alle sedie a rotelle in cinque città - ma non in Italia : Google Maps aggiunge la possibilità di calcolare percorsi accessibili alle sedie a rotelle, iniziando da cinque grandi città, che rappresenteranno solo la prima fase di un miglioramento molto importante. L'articolo Google Maps introduce i percorsi accessibili alle sedie a rotelle in cinque città, ma non in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Play Film introduce una nuova barra di navigazione inferiore e prepara una nuova guida : Google ha da poco rilasciato nel Play Store la nuova versione di Google Play Film, arrivato alla versione 4.2 con alcune novità e alte […] L'articolo Google Play Film introduce una nuova barra di navigazione inferiore e prepara una nuova guida proviene da TuttoAndroid.