Google App si arricchisce di un nuovo widget

L’app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P : Con la prossima release di Android Auto per i device basati sul sistema operativo mobile di Apple Google offrirà una "nuovissima esperienza multimediale" L'articolo L’app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P proviene da TuttoAndroid.

I Google Pixel e Pixel 2 con Android P supporteranno gli apparecchi acustici Bluetooth : In attesa del Google I/O 2018, continuano ad emergere interessanti dettagli sulle novità che verranno introdotte con Android P. Ecco tutti i dettagli L'articolo I Google Pixel e Pixel 2 con Android P supporteranno gli apparecchi acustici Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Primo maggio - Google festeggia con un doodle. Tutti gli appuntamenti : Dai sindacati a Prato al Concertone a Roma, scopri le manifestazioni in programma Primo maggio, aforismi e frasi famose per la festa del lavoro Primo maggio, la storia. Perché , proprio oggi, è la ...

Tutte le novità di Android Auto - Google Maps - Foto - Calendario e tante altre app Google : Scopriamo le novità introdotte nei giorni scorsi da Google con l'aggiornamento di alcune delle sue applicazioni, tra cui Android Auto, Google Maps, App Google Calendario e molte altre. L'articolo Tutte le novità di Android Auto, Google Maps, Foto, Calendario e tante altre app Google proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di scegliere il device Bluetooth da usare : Mishaal Tahman, editore di XDA Developers, ci anticipa una nuova funzionalità che dovrebbe essere a breve implementata dagli sviluppatori di Google Telefono L'articolo L’app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di scegliere il device Bluetooth da usare proviene da TuttoAndroid.

“At a glance” è disponibile per tutti con l’App Google 8.1 beta : "At a glance" disponibile nella versione 8.1 della beta di Google app sugli tutti gli ultimi telefoni con Android 7.0 o superiore! L'articolo “At a glance” è disponibile per tutti con l’App Google 8.1 beta proviene da TuttoAndroid.

Google Fuchsia potrebbe essere compatibile con le app Android : Partendo da questo presupposto, la possibilità di caricare le app su un altro sistema operativo , Google Fuchsia in questo caso, potrebbe aprire un mondo nuovo. Si parla di questa possibilità da ...

Google aggiorna la sua app dedicata all’evento I/O : Google ha da poco aggiornato la sua app dedicata al prossimo evento I/O introducendo diverse novità sia sotto il punto di vista estetico che funzionale. L'articolo Google aggiorna la sua app dedicata all’evento I/O proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp : ecco come è pronta a partire la sfida a Google e Microsoft : Whatsapp sfida Google e Microsoft? Apparentemente sembra un'idea che ha poco senso, ma le novità che potrebbero esserci nel futuro della popolare app di messaggistica sembrano, invece, delineare questo scenario. Whatsapp è un'app in costante evoluzione. Da semplice strumento per scambiare messaggi si è trasformata in una vera e propria piattaforma multimediale che consente di restare in contatto attraverso varie funzionalità. L'attuale livello ...

Google pubblica l’app Google Tasks per dispositivi mobili nel Play Store : Google Tasks è un'applicazione per la produttività che permette di gestire in modo efficiente e in mobilità le attività da svolgere, grazie ai promemoria che si sincronizzano su tutti i dispositivi e all'integrazione con Gmail e Google Calendar. L'app consente di creare un'attività direttamente da un'email in Gmail, scomporre le attività principali in attività secondarie e aggiungere sottoattività. L'articolo Google pubblica l’app Google ...

WhatsApp sarà in grado di affrontare la temibile sfida di Google? Video : #WhatsApp, come ormai tutti ben sappiamo, è il servizio di messaggistica istantanea [Video] più diffuso al mondo. Con il passare del tempo, altri temibili avversari sono riusciti nel tentativo di farsi spazio in questo difficile settore. Tra i più famosi citiamo, chiaramente, Telegram. Ancora, #facebook Messenger ha fatto leva sulla forza stessa del social network di Mark Zuckerberg per acquisire utenza. C'è però un importante protagonista che ...

Google Play Award 2018 : ecco i migliori giochi e le migliori app per Android : Anche questa volta i Google Play Awards 2018 hanno incoronato le migliori app e giochi per Android suddivisi per diverse categorie, alcune delle quali nate di recente! L'articolo Google Play Award 2018: ecco i migliori giochi e le migliori app per Android proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : Google diventa competitor della piattaforma - ecco cosa accadrà : WhatsApp torna al centro dell'attenzione sul web. Questa volta non si parla di un nuovo aggiornamento in arrivo, ma dello sbarco di un nuovo competitor di tutto rispetto. La piattaforma dal 'pallino' verde rappresenta un must have degli ultimi anni per quanto riguarda la messaggistica. Diverse sono le funzioni offerte dall'applicazione, motivo per cui gli utenti sono rimasti sempre fedeli all'app. Di mese in mese sono stati diversi gli ...