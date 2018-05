Gli studenti dell' Itas-Itc di Rossano fanno esperienza a Roma nelle massime istituzioni

A scuola monetine contro il professore/ Lui denuncia Gli studenti : monetine in classe contro il professore a scuola. Lui denuncia gli studenti e racconta quanto accaduto a La Provincia di Cremona dietro garanzia di anonimato(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:38:00 GMT)

Milano - blitz deGli studenti da McDonald's : “Il Primo Maggio non si lavora” : Durante il corteo per la Festa di Lavoratori a Milano un gruppo di giovani della Rete studenti Milano ha messo a segno un'incursione all'interno del McDonald's di via Torino per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e l'...

Cremona - Gli lanciano monetine in classe : prof denuncia studenti : Cremona, gli lanciano monetine in classe: prof denuncia studenti Il docente: “Non avere la possibilità di svolgere il mio mestiere, essere bersagliato dai ragazzi mi ha spiazzato” Continua a leggere

Cremona - Gli lanciano monetine in classe : prof denuncia studenti : monetine per impedirgli di fare lezione. Una situazione insostenibile. Così un insegnante di Cremona si è visto costretto a denunciare alla polizia i suoi alunni. "Non riuscire a fare lezione, non ...

Milano - lanciano monetine in faccia al prof per non farGli fare lezione : lui denuncia tutti Gli studenti : Per impedirgli di fare lezione, sono arrivati a tirargli addosso delle monetine: a raccontare una situazione a dir poco difficile è un insegnante che ha denunciato alla polizia i suoi alunni, come ...

Gli attori-studenti del Primo Levi conquistano il Ballarin : ... la seconda, in autunno, saranno eccellenti compagnie di professionisti proporranno sei spettacoli di teatro per ragazzi'. Prossimo appuntamento sarà il 10 maggio con il concerto, 'il teatro non è ...

Ecco il robot sommelier : creato daGli studenti di Biella - dà giudizi come un umano : creato dai ragazzi dell'alberghiero, grazie alla intelligenza artificiale fa l'analisi chimica e organolettica, individua il vitigno di provenienza, indica la...

Allatta in università - mamma allontanata per non "urtare" Gli studenti : Una donna che stava Allattando il figlio è stata allontanata da una guardia giurata dal chiostro universitario di via d'Azeglio a Parma. Il suo compagno, Simone Younes, ha denunciato tutto in una lettera al quotidiano La Gazzetta...

Ecco il robot sommellier : creato daGli studenti di Biella - dà giudizi come un umano : creato dai ragazzi dell'alberghiero, grazie alla intelligenza artificiale fa l'analisi chimica e organolettica, individua il vitigno di provenienza, indica la...

Ecco il robot sommellier : lo hanno realizzato Gli studenti dell'alberghiero di Biella : Sa valutare il vino, dando giudizi molto vicini a quelli umani. Grazie alla intelligenza artificiale, fa l'analisi chimica e organolettica, individua il...

Parma - allatta in università : allontanata per non turbare la sensibilità deGli studenti : Parma, allatta in università: allontanata per non turbare la sensibilità degli studenti Dopo la denuncia dell’accaduto alla stampa locale, le scuse dell’ateneo: “Creeremo 3 spazi dove le donne potranno allattare e accudire i propri bambini” Continua a leggere

Parma - allatta bambino al seno in Università/ Mamma 27enne cacciata per “non urtare Gli studenti” : Parma, allatta bambino al seno in Università: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica dell'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:01:00 GMT)

Parma - allatta in università : allontanata per non 'urtare' Gli studenti : "Non può allattare qui, turba gli studenti, si allontani". Con queste parole una guardia giurata ha invitato una 27enne a lasciare l'università di Parma. A denunciare l'episodio il compagno della ...

Pd - Fedeli : “Su scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno aGli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...