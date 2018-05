Gli alpinisti a 500 metri dalla meta e il disperato tentativo di Mario di salvarli - Il superstite : «Mi muovevo per non morire» : La comitiva era ormai in vista della cabane des Vignettes. Il capo comitiva Mario Castiglioni morto per una caduta nel disperato tentativo di andare a chiamare i soccorsi

Messner spiega il perché della morte deGli alpinisti : "Con il 'whiteout' non c'è colpa" : "Quanto ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c'è colpa, perché non si vede più niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo è accaduta una tragedia". A dirlo, a proposito di quanto accaduto sulle Alpi ieri in Svizzera, è l'altoatesino Reinhold Messner."In quelle condizioni - spiega - se metti una mano sul viso, la vedi, ma i piedi no. Basta ...

Gli alpinisti bloccati a 500 metri dalla meta e il disperato tentativo di Mario di salvarli : La comitiva era ormai in vista della cabane des Vignettes. Il capo comitiva Mario Castiglioni morto per una caduta nel disperato tentativo di andare a chiamare i soccorsi

Como. Mario Castiglioni è tra Gli alpinisti morti sulle Alpi svizzere : C’è anche Mario Castiglioni tra gli Alpinisti morti sulle Alpi svizzere dopo avere dormito all’addiaccio non essendo riusciti a raggiungere la

Valanga in Valle d’Aosta : la Guardia di Finanza ha sentito Gli scialpinisti che hanno assistito alla tragedia : La Guardia di Finanza di Entreves sta indagando sulla Valanga che sabato mattina, a Pila, ha provocato la morte di Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola, istruttore sezionale Cai, e di Roberto Bucci, 28 anni, di Faenza. I militari hanno sentito gli scialpinisti che hanno assistito alla tragedia, allo scopo di ricostruire i fatti: è in preparazione la relazione da consegnare alla procura di Aosta, che indaga sull’accaduto. L'articolo ...

Valanga Pila - un 28enne tra le vittime : la slavina si è staccata durante lo scollinamento deGli scialpinisti : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La Valanga ha travolto un corso di scialpinismo avanzato della scuola di Pietramora che fa riferimento al Cai di Cesena, ma che ...

Travolto da una valanga Emmanuel Cauchy : "Addio all'angelo deGli alpinisti" : Quelle montagne che conosceva così bene gli sono state fatali. Il noto alpinista francese Emmanuel Cauchy, noto anche come "il Dottore Verticale", è morto per una valanga staccatasi nella zona di...

Toscana - Soccorso alpino : sconsiGliati i percorsi scialpinistici o escursioni con ciaspole in tutto l’appennino : Le recenti nevicate, il rialzo delle temperature e l’appesantimento della neve stanno profondamente trasformando le condizioni della montagna. Nelle ultime ore, spiega il Soccorso alpino speleologico toscano (Sast), “si segnala una generale criticità soprattutto in Appennino, dove si sono verificati distacchi nella zona del Monte Cusna e del Cerreto. La presenza di accumuli nevosi e cornici rende molto pericolosa qualsiasi tipo di ...