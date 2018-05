Gli agricoltori davanti il consorzio di bonifica | aumenti incredibili dei canoni idrici

Cresce il popolo deGli hobby farmers : agricoltori per passione : Con più di sei italiani su dieci , 63%, che con la zappa in mano dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, Cresce il popolo degli hobby ...

Il latte europeo sta mandando sul lastrico Gli agricoltori africani : Tra le frasi sintetiche che vengono utilizzate per raccogliere consenso politico sul tema dell'emigrazione che dall' #africa si sposta verso l'Europa, una delle più ricorrenti è: "Aiutiamoli a casa ...

SOS cinghiali in Calabria - Coldiretti : Gli agricoltori non possono abbandonare i campi : La posta in gioco è alta: l'economia di intere aree e l'incolumità delle persone. Non è escluso che , permanendo l'immobilismo della Regione, la Coldiretti " annuncia Molinaro " farà una serie di ...

Vendite al dettaGlio - imprese e agricoltori concordi : i consumi restano deboli : ... infatti, è la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 215 miliardi ed è quindi un elemento importante per la ripresa dell'economia".

Regione tende la mano aGli agricoltori di CIA Campania. : Considerata la criticità molte delle questioni poste, la delicatezza della fase che sta attraversando il settore agricolo nonché le potenzialità per l'economia campana, De Luca considera strategico ...

Terremoto Norcia : Gli agricoltori sono giunti a Castelluccio - semineranno la lenticchia : Come annunciato, i trattori degli agricoltori di Castelluccio hanno raggiunto il Pian Grande, dove avverrà la semina della lenticchia. Gli agricoltori depositeranno aratri e seminatrici all’interno dei tendoni della Protezione civile realizzati lo scorso anno. L'articolo Terremoto Norcia: gli agricoltori sono giunti a Castelluccio, semineranno la lenticchia sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli - Gli agricoltori in piazza contro De Luca : 'Lunedì vertice in Regione' : Un assessore per le politiche agricole e basta ritardi sul Piano di Sviluppo Rurale. La confederazione italiana agricoltori di Napoli è scesa in piazza stamattina per manifestare al governatore De ...

Ambiente - Coldiretti : fondi statali raddoppiati per Gli agricoltori under 40 : Nel 2017 il numero di imprenditori agricoli e’ aumentato del 6% e i fondi per gli under 40 sono addirittura raddoppiati. Il finanziamento statale e’ passato da 37 a 74 milioni di euro per favorire l’insediamento nella campagne. Come sottolineato da Coldiretti oltre ad un cospicuo aumento dei finanziamenti concessi dallo Stato, sono in programma altre misure per favorire l’apertura di nuove aziende agricole anche ...

UE - Coldiretti/DBV : Gli agricoltori non paghino il conto della Brexit : Occorre evitare che gli agricoltori paghino il conto della Brexit poiché in questo momento critico, indebolire il settore agricolo significherebbe minare le solide fondamenta dell’UE. E’ quanto emerso dal vertice di Roma fra Joachim Rukwied e Roberto Moncalvo, rispettivamente Presidenti della DBV e Coldiretti, principali organizzazioni di agricoltori a livello UE, per sviluppare una strategia comune sulle politiche agroalimentari dell’Unione ...

Terremoto Centro Italia : Gli agricoltori tornano a Castelluccio di Norcia per la semina della lenticchia : Lunedì 9 aprile gli agricoltori di Castelluccio di Norcia saliranno sul Pian Grande con i loro trattori per cominciare la semina della lenticchia. “Il maltempo previsto per i prossimi giorni ci ha consigliato di rinviare tutto a lunedi’ e questo permettera’ anche alle ditte incaricate dei lavori di ripristino della strada di avere qualche giorno in piu’ per poter avanzare con le opere,” ha spiegato all’ANSA il ...

Agricoltori virtuosi - quasi il 100% deGli alimenti non contiene residui di fitofarmaci : Anche per gli ortaggi l'analisi del ministero è significativa perché testati sono parte integrante dell'economia agricola del territorio meloni, pomodori, zucchine in primis e rappresentano quasi il ...