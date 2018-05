Giro d' Italia 2018 | prima tappa | percorso cronometro Gerusalemme e diretta tv

Giro d’Italia 2018 - i favoriti a confronto. Aru - Froome - Dumoulin - Pinot e Lopez : l’analisi ai raggi X : Cinque pretendenti alla maglia rosa: dal vincitore della scorsa edizione al dominatore dell’ultimo lustro nelle grandi corse a tappe, insidiati da tre giovani molto pericolosi. Abbiamo provato ad individuare i cinque grandi favoriti del Giro d’Italia 2018, edizione numero 101 della corsa a tappe: andiamo a vedere, per ognuno, punti deboli e punti di forza. CHRIS Froome Salita: 10 Discesa: 8 Cronometro: 9 Intelligenza tattica: ...

Il Libero Consorzio salverà il Giro d'Italia a Giarratana : La Polstrada aveva dato parere sfavorevole al passaggio della carovana del Giro d'Italia, ma dopo una riunione in prefettura sbloccata l'empasse

Giro d’Italia 2018 - diciannovesima tappa : Venaria Reale-Bardonecchia. Lo Jafferau farà malissimo : La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 sarà una delle frazioni chiave di questa edizione. Il percorso di 184 km da Venaria Reale a Bardonecchia prevede infatti quattro GPM, tra cui il durissimo Colle delle Finestre e la salita finale dello Jafferau. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della diciannovesima tappa del Giro d’Italia. Fin dalla partenza la strada inizia a salire gradualmente verso il primo GPM di giornata, il ...

Giro d’Italia 2018 - diciottesima tappa : Abbiategrasso-Prato Nevoso. Iniziano le montagne - bisogna osare : Si fa sul serio al Giro d’Italia 2018: giovedì 24 maggio non si potrà più scherzare, si sale verso una delle montagne più dure di tutta la Corsa Rosa. diciottesima tappa, partenza da Abbiategrasso, arrivo in cima in quel di Prato Nevoso dopo 196 chilometri: ci saranno sicuramente grandi distacchi tra i big della classifica generale. Tanta, tantissima pianura per tre quarti di questa frazione. Si parte dalla Lombardia ma ci si sposta subito ...

Giro d’Italia 2018 : la formazione dell’Astana. Uno squadrone al servizio di Miguel Angel Lopez : Una delle formazioni più temibili in vista dell’imminente Giro d’Italia è l’Astana. La squadra kazaka ha già ampiamente dimostrato la sua forza al recente Tour of the Alps ed ora è pronta a ripetersi nella Corsa Rosa. I gradi di capitano saranno di Miguel Angel Lopez, al debutto assoluto sulle strade del Giro. Il giovane colombiano ha già all’attivo un ottavo posto all’ultima Vuelta e sarà da tenere particolarmente ...

Giro d’Italia 2018 - le altimetrie delle 21 tappe. Un percorso zeppo di montagne. Due le cronometro : Il Giro d’Italia 2018 si preannuncia particolarmente duro e difficile: il percorso è particolarmente variegato e lascia spazio a diverse interpretazioni, i big avranno il giusto terreno per regalare emozioni e scontrarsi a caccia della maglia rosa. Sono previsti ben 3563 chilometri spalmati in 21 tappe: 2 crono individuali (45 chilometri complessivi tra l’apertura di Gerusalemme e la Trento-Rovereto), 7 tappe per velocisti, 6 ...

Giro d’Italia 2018 in tv - su che canale vederlo? Tutte le dirette e gli appuntamenti su RAI ed Eurosport : Siamo giunti finalmente alla settimana del Giro d’Italia 2018 che prenderà il via venerdì 4 maggio da Gerusalemme con una cronometro individuale. La 101ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori affrontare un percorso di 21 tappe, che attraverserà tutta l’Italia per concludersi poi domenica 27 a Roma. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come vedere il Giro d’Italia 2018 in tv. La Rai offrirà una copertura completa del Giro ...

Giro d’Italia 2018 : un grande caldo attende i corridori nelle prime tappe in Israele. Una difficoltà da non sottovalutare : C’era preoccupazione tra gli organizzatori israeliani circa le condizioni meteo: le piogge torrenziali dei giorni passati avevano ridotto Gerusalemme, sede della partenza del Giro d’Italia 2018, e le strade ad una sorta di torrenti. Le temperature però sono salite repentinamente nelle ultime ore e si è passati al caldo torrido: ben 37 gradi a mezzogiorno. Venerdì 4 maggio si partirà con una cronometro individuale di 9.7 km ed appare ...

Giro d'Italia 2018 - Meintjes primo in Israele. Grande caldo prima del via : La prima 'maglia rosa' è di Louis Meintjes. All'aeroporto internazionale di Tel Aviv il sudafricano del Team Dimension Data ha 'preceduto' di almeno ventiquattro ore Fabio Aru, Chris Froome e gli ...

Giro d’Italia 2018 tv - su che canale vederlo? I palinsesti e gli orari su Rai e Sky : Il grande giorno si avvicina. Il Giro d’Italia 2018 scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Sarà la capitale di Israele a tenere a battesimo la 101^ edizione della Corsa Rosa che si preannuncia altamente spettacolare ed emozionante, con tanti big a caccia della vittoria. Ci sarà davvero da divertirsi anche grazie a un percorso accattivante e stimolante che metterà a dura prova tutti i partecipanti: 21 frazioni impegnative, tre settimane sui ...

Giro d’Italia 2018 - il montepremi. Quandi soldi guadagnerà il vincitore? I premi per i successi di tappa e le varie classifiche : Il montepremi del Giro d’Italia 2018 sarà particolarmente ricco: 1,5 milioni di euro che saranno naturalmente messi in palio tra premi di tappa e premi per le classifiche generale. Una cifra considerevole e importante per la Corsa Rosa, incrementata di circa 200mila euro rispetto all’anno scorso e che sicuramente soddisferà tutti i partecipanti: tra le cifre più interessanti vanno annotati i 265mila euro che spetteranno di diritto a ...

Giro d’Italia 2018 - il popolo attende un nuovo eroe. Fabio Aru : le Alpi per spiccare il volo : Una maglia rosa per conquistarsi l’amore perpetuo della gente. Sudore, polvere e fatica per diventare un eroe del popolo. Il Giro d’Italia fa parte del nostro DNA. Da oltre un secolo la sua storia è la nostra storia. Una corsa mitica che ha attraversato idealmente decenni e generazioni, mantenendo intatto un fascino che non smette di ammaliare. Amiamo il Giro d’Italia, più di ogni altra corsa a tappe, più del prestigioso Tour ...