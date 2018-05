Giappone | il Governo lancia l’allarme | “L’eruzione del Monte Fuji potrebbe paralizzare

meteoweb.eu

(Di martedì 1 maggio 2018) Una possibile eruzione del, il vulcanose di oltre 3700 metri, sarebbe causa di una paralisi totale per Tokyo. Lo scrive un rapporto governativo analizzato dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il, la vetta più alta e icona del paese orientale, è a circa cento chilometri dalla capitale. La sua ultima eruzione risale al 1707 e nonostante sia sempre considerato in attività al momento non ci sono segnali di particolare allarme. Ma l’esplosione, riferisce il rapporto,rovesciare su Tokyo circa dieci centimetri di cenere vulcanica. Si ritiene che circa mezzo centimetro possa essere sufficiente a causare problemi meccanici alle auto e con oltre un centimetro siro registrare vaste interruzioni di corrente e danni ai sistemi di purificazione delle acque. Nel passato ilse ha fissato in circa 23 miliardi di dollari ...