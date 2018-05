Gf | puntata choc | Baye Dame espulso | fuori Patrizia e Aida minaccia di andarsene

“Ma come ti sei conciata?!”. Alessia Marcuzzi choc. Per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi - la conduttrice si è presentata con un abito ‘anomalo’. La rete (che non perdona) lo ha fatto subito notare : “Svicolona ma dove vai?” : I naufraghi hanno ormai lasciato l’Honduras e sono tornati in Italia. come da tradizione, la finale vedrà infatti il gruppo cimentarsi nelle ultime prove in una location nostrana: non più l’Idroscalo, come gli anni precedenti, bensì il Mind, il Milano Innovaction District, l’ex area Expo di Rho (Milano). Si chiude così una delle edizioni più discusse e criticate di sempre, iniziata nel segno dello scandalo ...

Anticipazioni Questo nostro amore 80 quarta puntata : la scelta choc di Anna Video : Su Raiuno prosegue l'appuntamento con la fiction [Video] #Questo nostro amore 80 con protagonisti Anna Valle e Neri Marcorè. Settimana dopo settimana la trama di questa terza stagione della serie tv diventa sempre più intricata e ricca di colpi di scena e molti altri ne vedremo nel corso della quarta puntata che sara' trasmessa martedì 17 aprile in prime time su Raiuno. La fiction Questo nostro amore 80 sfida il Grande Fratello 2018 Prima di ...

Anticipazioni Il Cacciatore sesta e ultima puntata del 18 aprile : il finale choc Video : Giunge al termine la prima stagione della fiction [Video] #il Cacciatore in onda su Raidue. Mercoledì 18 aprile andra' in onda in prime time la sesta e ultima puntata di questa prima stagione apprezzata dalla critica anche se poi non ha ottenuto ascolti elevatissimio in televisione, anzi la media è abbastanza deludente. I vertici Rai, infatti, avevao stimato questo nuovo prodotto oltre i 3 milioni di spettatori a serata ma questi numeri non sono ...

Genitori si contendono i figli in una storia di droga e violenze. Durante la puntata emerge il particolare choc : Leggo.it riporta il servizio della iena Luigi Pelazza che si occupa di una storia di un matrimonio misto , finito male e con conseguenze tragiche, soprattutto per i due bimbi innocenti della coppia. ...

“Me lo ha detto prima di morire”. Isola dei Famosi - le parole choc. Solo dopo l’ultima puntata arriva la dichiarazione “pesante” dell’ex naufrago. Cosa è successo prima del programma. Sconcerto assoluto : Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non è successo nulla di così “particolare”, il caso è scoppiato in seguito. Che poi “caso” non è la parola giusta. Ora vi illuminiamo, tranquilli.No, per una volta non c’entra nulla Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco, ufficialmente, non era ancora iniziato. Per una volta, Francesco Monte è stato “graziato” ...

Anticipazioini Il cacciatore seconda e terza puntata : l'ultimatum choc Video : Ha debuttato questa sera in prime time su Raidue la nuova fiction dal titolo [Video] Il cacciatore che racconta le vicende del giovane magistrato Saverio Barone che entrera' a far parte del team antimafia dove danno la caccia giorno e notte ai latitanti di Cosa nostra. Una fiction che ha tutte le carte in regola per ottenere degli ottimi ascolti in prima serata, dopo l'exploit delle ultime serie televisive che sono state trasmesse in questi anni ...