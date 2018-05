Gf | Barbara rivela a Veronica | Bobby Solo ha detto ' auspico di riappacificarmi con

“Barbara sta malissimo”. Gf : la rivelazione di Cristiano Malgioglio. Gli ultimi fatti avvenuti nella casa hanno sconvolto tutti. Persino la D’Urso non ha retto alla situazione e l’opinionista è preoccupato : “Ecco cosa le è successo” : Il Grande Fratello è appena iniziato, ma le polemiche sono subito infuriate. All’interno della casa i dissapori hanno assunto toni esagerati e sia Barbara D’urso, sia gli opinionisiti, per non parlare del pubblico, sono decisamente indignati. In particolare Cristiano Malgioglio si è scagliato a più riprese con Baye Dame, ma anche con tutti gli altri concorrenti per quello che sta succedendo a Cinecittà. Gli ultimi avvenimenti ...

Grande Fratello 2018 : Barbara D’Urso rivela cosa succede nella puntata di stasera : Barbara D’Urso svela tutte le news sulla nuova puntata di Grande Fratello 2018, in onda stasera su Canale5 Barbara D’Urso svela cosa succede stasera nella nuova puntata di Grande Fratello 2018. La D’Urso rivela tutte le ultime news del caso in una intervista pubblicata oggi, lunedì 23 aprile, sulle pagine de Il Giornale. Intervistata, la […] L'articolo Grande Fratello 2018: Barbara D’Urso rivela cosa succede nella ...

“Nella casa entra un ‘Ciclone'”. Grande Fratello - la rivelazione di Barbara D’Urso. La conduttrice si lascia scappare l’indiscrezione sulla concorrente e la rete si scatena : ”Sarà un delirio!” : Dopo aver presentato i primi tre ”boni”, Filippo Contri (25 anni, romano, single, consulente finanziario), Simone Poccia (23 anni, di Gaeta, single, appartiene alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, già volto per pubblicità di moda) e Valerio Lo Grieco (29 anni, viene da Milano, single, modello, apparso a “Ciao Darwin” e ha recitato in “Furore 2″), destinati a stregare teenager e casalinghe ...

Lory Del Santo e Marco Ferri/ Rivelazioni shock a Pomeriggio 5 : “Ci siamo baciati!” - Barbara d’Urso indaga… : Lory Del Santo e Marco Ferri, Rivelazioni shock a Pomeriggio 5: “Ci siamo baciati!”, Barbara d’Urso indaga e domanda anche come bacia l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:58:00 GMT)

"Ladri nella casa del Grande Fratello". Ora Barbara D'Urso rivela la verità : Soltanto ieri era circolata in rete la notizia che la casa del Grande Fratello fosse stata saccheggiata dai ladri a una settimana dall'inizio del reality. Ora, Barbara D'Urso ha voluto chiarire cosa è ...

Barbara d’Urso agitata rivela : “Non dormo più la notte” : Pomeriggio 5: le parole di Barbara d’Urso a poche ore dal ritorno del Grande Fratello Barbara d’Urso è pronta a tornare alla conduzione del Grande Fratello ma non nasconde la propria ansia e preoccupazione. Questi sono giorni frenetici e intensi per Barbarella, costretta a dividersi tra Milano e Roma. E sì, perché oltre a tornare […] L'articolo Barbara d’Urso agitata rivela: “Non dormo più la notte” proviene ...

Barbara D'Urso/ "Canna-gate? Striscia la Notizia è il faro di Canale 5" e su Patrick Dempsey rivela... : Da Ballando con le stelle alla presenza di Patrick Dempsey ne La dottoressa Giò e al canna-gate, ecco le rivelazioni di Barbara D'Urso, la regina del pomeriggio di Canale 5(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Isola - Eva Henger rivela : 'Ecco perché Barbara D'Urso non mi invita più...' : di Emiliana Costa MILANO - Eva Henger e il canna-gate . L'ex naufraga dell' Isola dei Famosi , ancora in vena di rivelazioni, svelerebbe sul settimanale Nuovo Tv il motivo per il quale non sarebbe più ...

“Con mio marito…”. Barbara Chiappini - la rivelazione intima che spiazza. Da lei - sempre così riservata sulla sua vita privata - nessuno se lo sarebbe mai aspettato : Vi ricordate di Barbara Chiappini? Bella, bellissima, con i capelli neri e gli occhi scuri. Marmorea bellezza mediterranea che per anni ha turbato i sonni degli italiani con le sue forme, era diventata famosa ad inizio anni ’90 dopo aver partecipato alle finali di miss mondo, ottenendo la fascia di miss fotogenia. Poi la tv è diventata un ricordo. Adesso trascorre le sue giornate lavorando nell’azienda di frutti di bosco che gestisce col ...

“Adesso basta - fermi tutti!”. Nuove rivelazioni choc a Domenica Live. Intervistata da Barbara D’Urso - l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lo confessa : “Francesco Monte lo sapeva benissimo e anche Eva Henger”. La faccenda assume contorni tremendi : rivelazioni come fossero mitragliate. Da quando Eva Henger ha iniziato a interpretare il ruolo di gola profonda non ha più smesso di parlare. Da una parte c’è la voglia di dire la sua verità, dall’altra quella di non fare una figura barbina, dopo aver sostenuto a gran voce che Francesco Monte all’Isola dei Famosi si è fatto un fracco di canne. A confermare la versione della mamma di Mercedesz ci aveva pensato Chiara ...