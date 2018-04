GF 15 | Barbara d’Urso copia Ilary Blasi | il gesto che spiazza i fan

Grande Fratello - la furia di Barbara d’Urso contro i ragazzi : «Sono inca**ata! Ci siamo vergognati di mandare in onda queste cose violente e cariche di odio» – Video : GF15 - Barbara contro i ragazzi Barbara D’Urso furiosa con i ragazzi del Grande Fratello 2018. Nel corso della terza puntata del reality (qui la diretta minuto per minuto) la conduttrice ha preso una ferma posizione contro gli insulti e gli atteggiamenti di bullismo messi in atto da alcuni concorrenti contro Aida Nizar. La conduttrice ha fin da subito parlato di una “puntata difficile”, e rivolgendosi al pubblico a casa ha ...

Grande Fratello - la furia di Barbara d’Urso contro i ragazzi : «Sono inca**ata! Ci siamo vergognati di mandare in onda queste cose violente e cariche di odio» – Video : GF15 - Barbara contro i ragazzi Barbara D’Urso furiosa con i ragazzi del Grande Fratello 2018. Nel corso della terza puntata del reality (qui la diretta minuto per minuto) la conduttrice ha preso una ferma posizione contro gli insulti e gli atteggiamenti di bullismo messi in atto da alcuni concorrenti contro Aida Nizar. La conduttrice ha fin da subito parlato di una “puntata difficile”, e rivolgendosi al pubblico a casa ha ...

Barbara d’Urso furiosa al Grande Fratello - Baye Dame : “È colpa di Aida” : Barbara d’Urso apre la terza puntata del Grande Fratello scagliandosi contro i concorrenti: lo scontro diretto con Baye Dame Quello che è successo stasera durante la terza puntata del Grande Fratello è sicuramente un momento della televisione italiana destinato a passare nella storia. Barbara d’Urso, infatti, senza esitazione alcuna si è scagliata contro i concorrenti […] L'articolo Barbara d’Urso furiosa al Grande ...

GF - Favoloso difende Baye : Barbara d’Urso lo zittisce : Luigi Favoloso prende le difese di Baye Dame al Grande Fratello 15: Barbara d’Urso perde le staffe La nuova diretta del Grande Fratello 15 parte col botto. Barbara d’Urso ha deciso di aprire la puntata affrontando la polemica nata sul web e non solo in quest’ultima settimana. Il pubblico del reality-show ha chiesto provvedimenti nei […] L'articolo GF, Favoloso difende Baye: Barbara d’Urso lo zittisce proviene da ...

“Salta tutto!”. Morali e Scintilla - l’annuncio d Barbara D’Urso. Ospiti a Pomeriggio Cinque - l’ex naufraga dell’Isola dei famosi e il comico parlano del matrimonio e confessano cosa è successo dopo il reality show : Gianluca Fuselli, in arte Scintilla, aveva consegnato in diretta a Pomeriggio Cinque l’anello di fidanzamento a Elena Morali che a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. “Aspettavo a darglielo in maniera un po’ più isolata – aveva detto ...

“No - Barbara - questo è inaccettabile!”. Grande Fratello - la condanna dell’avvocato è come una spada di Damocle sulla testa della D’Urso : “Ecco cosa devi fare stasera!” : Parliamo spesso di bullismo, condividiamo bellissimi video su Facebook, ma poi siamo inesorabilmente attratti nel vedere una stupida rissa al Grande Fratello, magari dopo averne sentito parlare. Magari ne abbiamo pure parlato a tavolo, davanti a i nostri figli dando ragione a una o l’altra parte, senza renderci conto che si è trattato di un episodio di bullismo. Sì, proprio così, il bullismo non è soltanto tra i banchi di scuola o nelle ...

“Chiusura anticipata”. GF 2018 - prima vera notizia choc. “Troppe porcherie all’interno della casa”. Trema Barbara D’Urso : La nuovissima edizione del Grande Fratello Nip (dopo il successo della versione vip) sta attirando tutte le attenzioni che la produzione sperava. Certo è che le attenzioni non sempre sono positive, anzi. Questa edizioni è all’insegna della polemica continua e la stessa Barbara D’Urso è spessp finita sotto “inchiesta” per i ripetuti episodi negativi che di certo non sono adatti a un pubblico televisivo ...

Malgioglio contro Baye Dame : “Barbara d’Urso non dorme da notti” : Barbara d’Urso difesa da Cristiano Malgioglio per il caso Baye Dame Cristiano Malgioglio intervistato da Il Fatto Quotidiano ha parlato dello scomodo caso che vede come protagonista Baye Dame e ha difeso a spada tratta la sua amica Barbara d’Urso. L’opinionista del Grande Fratello ha infatti dichiarato che la conduttrice napoletana da anni e anni si è sempre battuta contro ogni tipo di violenza, in special luogo contro la ...

“Barbara sta malissimo”. Gf : la rivelazione di Cristiano Malgioglio. Gli ultimi fatti avvenuti nella casa hanno sconvolto tutti. Persino la D’Urso non ha retto alla situazione e l’opinionista è preoccupato : “Ecco cosa le è successo” : Il Grande Fratello è appena iniziato, ma le polemiche sono subito infuriate. All’interno della casa i dissapori hanno assunto toni esagerati e sia Barbara D’urso, sia gli opinionisiti, per non parlare del pubblico, sono decisamente indignati. In particolare Cristiano Malgioglio si è scagliato a più riprese con Baye Dame, ma anche con tutti gli altri concorrenti per quello che sta succedendo a Cinecittà. Gli ultimi avvenimenti ...

Barbara d’Urso/ Entrerà nella casa per comunicare i provvedimenti disciplinari (Grande Fratello 2018) : Barbara d’Urso si prepara a condurre la terza puntata del Grande Fratello 2018. La conduttrice comunicherà ai concorrenti i provvedimenti disciplinari. Il pubblico sarà soddisfatto?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:36:00 GMT)

Espulsioni Grande Fratello 15/ Chi uscirà? Sanzioni e rivolta : tutti con Baye Dame ma Barbara d’Urso è chiara… : Espulsioni Grande Fratello 15, chi uscirà dalla Casa? Si attendono Sanzioni e pure qualche rivolta: tutti con Baye Dame ma Barbara d’Urso è stata chiara in merito...(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:57:00 GMT)

“La verità su Favoloso e Patrizia”. Grande Fratello - scoop di Barbara D’Urso. È la stessa conduttrice del reality a svelare uno scottante retroscena. La questione si complica ancora di più. E intanto Nina Moric… : Al Grande Fratello le cose si complicano sempre di più, con gossip interni che però si fanno ben sentire anche fuori… A tenere banco è l’intesa tra Luigi Mario Favoloso e Patrizia Bonetti che si fa sempre più intensa. Il fidanzato di Nina Moric ha instaurato un feeling speciale con la ventiduenne anche se c’è un problema non di poco conto e che ora è venuto fuori: la ragazza non è single come qualcuno pensa. Patrizia, come ...

Favoloso e Patrizia - parla Barbara d’Urso : “Anche lei è impegnata” : Grande Fratello 15, Patrizia è fidanzata ma ci prova lo stesso con Luigi Mario Favoloso: la rivelazione di Barbara d’Urso L’intesa tra Luigi Mario Favoloso e Patrizia Bonetti si fa sempre più intensa al Grande Fratello. Il fidanzato di Nina Moric ha instaurato un feeling speciale con la ventiduenne anche se quest’ultima non è single […] L'articolo Favoloso e Patrizia, parla Barbara d’Urso: “Anche lei è ...

Barbara d’Urso sull’attacco di Baye contro Aida : “Quella è violenza” : Barbara D’Urso: nuove dichiarazioni sulla violenza di Baye contro Aida Domani sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. La puntata si aprirà con l’argomento principale che ha indignato questa settimana i tanti affezionati telespettatori e non, riguardo il bullismo e la violenza verbale, psicologica e quasi fisica ai danni di Aida Nizar, la spagnola dal carattere ...