Genoa | verso riconferma Ballardini

Genoa -Verona 3-1 - rossoblù salvi - scaligeri verso la B : Roma, 24 apr. , askanews, I gol di Medeiros, Bessa e Pandev regalano tre punti al Genoa e inguaiano ancora di più il Verona nel posticipo del campionato di serie A terminato 3-1 in favore dei rossoblù .

Atalanta-Inter 0-0 - Icardi e compagni frenano verso la Champions League! Scatto salvezza del Genoa - Crotone ko : L’Inter pareggia con l’Atalanta per 0-0 nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A e aggancia Lazio e Roma al terzo posto in classica ma domani biancocelesti e giallorossi si affronteranno nell’attesissimo derby della Capitale. I nerazzurri sciupano una ghiotta occasione allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia e anzi hanno più volte rischiato la sconfitta al cospetto degli orobici che salgono all’ottavo posto in ...