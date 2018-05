Genoa | Ballardini rinnova

Genoa - ufficiale : Ballardini confermato per la prossima stagione : GENOVA - Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Gli ultimi risultati infatti, uniti al lavoro del d. g. Perinetti, hanno convinto anche il presidente Preziosi. Il tecnico ...

Genoa : verso riconferma Ballardini : ANSA, - GENOVA, 1 MAG - Manca solo l'ufficialità ma Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Gli ultimi risultati infatti, uniti al lavoro del d. g. Perinetti, avrebbero convinto ...

Genoa : verso riconferma Ballardini : ANSA, - GENOVA, 1 MAG - Manca solo l'ufficialità ma Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Gli ultimi risultati infatti, uniti al lavoro del d. g. Perinetti, avrebbero convinto ...

Genoa - Preziosi ha deciso : Ballardini confermato anche per la prossima stagione : Salvezza raggiunta con ampio anticipo, con un cammino trionfale. Media punti da zona Europa e straordinaria rimonta dalla penultima alla decima posizione in classifica. Davide Ballardini promosso a ...

Panchina Genoa - scatto per il sostituto di Ballardini : deciso l’addio con l’attuale tecnico : Panchina Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, adesso si può pensare alla prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato. Si sta per chiarire la situazione legata alla Panchina, la proprietà ha deciso di non confermare il tecnico Ballardini, nonostante l’obiettivo raggiunto si è deciso per il cambiamento, una conferma è arrivata anche dallo stesso allenatore. Testa a testa ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Poco squadra all'inizio...» : BERGAMO - Il Genoa di Davide Ballardini esce con le ossa rotte dall'Atleti Azzurri d'Italia. Ecco il pensiero del tecnico rossoblù: "Nel primo tempo, dato che eravamo poco motivati, siamo stati poco ...

Genoa - Ballardini : “vietato prendere schiaffi” : “Per il futuro del Genoa servono convinzione e concentrazione. E che le parti condividano insieme l’aspetto tecnico. Anche se quando c’è la condivisione non è detto che poi tutto vada bene”. Lo ha detto l’allenatore del Genoa Davide Ballardini alla vigilia della trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Basta un punto per la matematica salvezza anche se di fatto la pratica è stata conclusa positivamente dopo il ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Atalanta forte : è uno stimolo in più» : GENOVA - " Ora affrontiamo l' Atalanta in trasferta, ci confrontiamo con una realtà europea. Siamo curiosi e stimolati " . Il tecnico del Genoa , Davide Ballardini , analizza la situazione del Grifone ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa - Ballardini annuncia l’addio : due nomi per il sostituto : Panchina Genoa – Il Genoa dopo una stagione altalenante ha praticamente raggiunto la salvezza, adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione stagione, con in primo piano la situazione legata all’allenatore. “Sarò sempre grato a Preziosi. Se ho allenato il Genoa per tre volte lo devo solo ed Esclusivamente al presidente“. Le parole di mister Ballardini sono abbastanza inequivocabili, l’addio è stato ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Sarà la società a decidere sul futuro» : GENOVA - "Non si può fare bene una partita in tutto e per tutto, noi ci teniamo i nostri giocatori, coi loro difetti, siamo una squadra generosa e siamo felici per quanto fatto" . Il tecnico del Genoa ...

Genoa-Verona 3-1 : Ballardini salva la panchina - gli scaligeri ad un passo dalla B [FOTO] : 1/19 ...

Genoa Verona / Streaming video e diretta tv : Ballardini vs Pecchia - probabili formazioni - quote e orario : diretta Genoa Verona info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del Monday Night di Serie A per la 34^ giornata (oggi 23 aprile)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Genoa - Ballardini in bilico - Maran la possibile scelta : Sono suonate come un addio a Ballardini le parole dette dal presidente del Genoa Enrico Preziosi sull'allenatore per la prossima stagione. Nonostante la salvezza ormai quasi certa grazie all'ottimo ...

Panchina Genoa - Preziosi : “ho preso una decisione su Ballardini” : Panchina Genoa – Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato oggi di alcune scelte importanti che lo attendono in vista dell’estate. Il Grifone ha avuto una stagione tra alti e bassi, ma Ballardini dopo il cambio di rotta ottenuto in campionato, sembra essersi meritato la riconferma, anche se è davvero strano che l’accordo non sia già arrivato. Preziosi ha parlato anche di Perin, portiere che stamane ha dichiarato di voler giocare ...