Gb | polizia arresta uomo sospettato attività terroristiche

La polizia Locale arresta ladro seriale : Un uomo corpulento, alto circa 1.80, capelli brizzolati , sui 50 anni: seguendo questo identikit il III Gruppo Nomentano della Polizia Locale , nel pomeriggio del 25 aprile, ha tratto in arresto un ladro che aveva perpetrato alcuni furti di materiale vario nei box auto di Via Antelao, Via Monte Senario e Via Monte Bianco. Gli agenti, […]

Toronto - furgone travolge un gruppo di passanti. La polizia : «Ci sono tra 8 e 10 feriti». Arrestato il guidatore Video Diretta : NEW YORK - Un furgone è piombato su una decina di pedoni a Toronto , in Canada. Lo rende noto la polizia secondo quanto riportano alcuni media locali che parlano di diversi...

La polizia tedesca ha arrestato un dirigente di Porsche per lo scandalo emissioni - dice Reuters : Reuters ha scritto che la polizia tedesca ha arrestato oggi un dirigente della casa automobilistica Porsche, marchio controllato da Volkswagen, nell’ambito dell’indagine sullo scandalo delle emissioni. Secondo la stampa tedesca, il dirigente arrestato sarebbe Jörg Kerner, ex responsabile del settore The post La polizia tedesca ha arrestato un dirigente di Porsche per lo scandalo emissioni, dice Reuters appeared first on Il Post.